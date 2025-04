Grande Fratello, Chiara Cainelli per i social è Peppa Pig: ecco la sua reazione alla scoperta

Nel mondo del Grande Fratello, ogni concorrente finisce per ricevere un soprannome dai fan, spesso destinato a restare anche dopo la fine del reality. È una tradizione non scritta che si perpetua ogni anno sui social, e Chiara Cainelli non ha fatto eccezione. L'ex gieffina trentina, una volta uscita dalla Casa, ha scoperto che su X (ex Twitter) il pubblico l'aveva ribattezzata Peppa Pig, come la buffa maialina protagonista dell'omonimo cartone animato.

La scoperta del soprannome social

Venuta a conoscenza del nickname, Chiara ha deciso di commentarlo durante una diretta Instagram, affiancata dal suo fidanzato Alfonso D'Apice, conosciuto proprio durante l'avventura nel loft di Cinecittà. Parlando con suoi follower ha spiegato la sua reazione quando lo ha scoperto.

La risposta di Chiara

"Secondo me non assomiglio a Peppa Pig," ha esordito sorridendo, aggiungendo che piuttosto si vede più simile "a uno scoiattolo come Alvin o a un coniglietto", facendo riferimento ai denti leggermente sporgenti. Chiara ha spiegato che, se proprio deve essere paragonata a un animale, preferirebbe un castoro o uno scoiattolino.

Chiara e Alfonso al Grande Fratello

"Loro hanno questi dentini un po' più sporgenti" e quindi le sembrano più appropriati. Ha poi continuato con autoironia: "Potete darmi i nomi di tutti gli animali che volete. A me piacciono gli animali, quindi non è mai un'offesa per me." Nonostante il tono leggero, l'ex gieffina ha voluto anche chiarire che certi commenti non passano del tutto inosservati.

"Non è che non mi feriscano, eh. Io sono sensibile, queste cose mi colpiscono," ha ammesso, raccontando però di aver imparato col tempo a filtrare le critiche e a riderci su. Chiara ha concluso il suo intervento con una riflessione sincera: "Sono molto consapevole della persona che sono e dei miei difetti. So che sono molto paffutella e quindi, se mi date della Peppa Pig... che vi devo dire? Va bene."