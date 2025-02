Al Grande Fratello Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice sono una nuova coppia? La dichiarazione, poi il litigio

A poco più di un mese dalla conclusione del Grande Fratello (che dovrebbe terminare il 31 marzo, ma manca l'ufficialità), potrebbe essere nata una nuova coppia. Che si tratti di strategia in vista del rush finale o di sentimenti sinceri, è qualcosa che solo il futuro potrà dire. Intanto, però, Chiara Cainelli ha dichiarato ad Alfonso D'Apice che qualcosa nel suo cuore si è mosso.

La dichiarazione di Chiara ad Alfonso

Chiara Cainelli

Negli ultimi giorni sembravano essersi allontanati ma adesso, tra l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il coinquilino sembra essere tornato il sereno. Tanto che: "Piano piano mi sto innamorando di te". Parole che sembrano inequivocabili, anche perchè proferite in un momento di maggiore intimità tra i due. Nonostante ci siano momenti più tesi ultimamente, i due gieffin sembrano di nuovo molto uniti.

Questo li porterà a esplorare una volta per tutte il sentimento particolare che li lega da u po' di tempo? Alfonso, infatti, era entrato nella casa più spiata d'Italia per riconquistare, senza fortuna, l'ex Federica Petagna. La vicinanza di Chiara è stata determinante per il percorso del partenopeo al GF. E la loro relazione è stata, in qualche modo, già legittimata in famiglia, visto che D'Apice ha ricevuto l'approvazione della mamma di Chiara.

Alfonso D'Apice critico verso Chiara, lei si risente

Alfonso D’Apice

Tuttavia all'orizzonte ci sarebbe già aria di tempesta. Nonostante le dolci parole di lei, lui non è riuscito a risparmiarle qualche critica - l'ha accusata di apatia -, causando l'ira della Cainelli. Alfonso ha preferito quindi allontanarsi, evitando così una vera e propria lite, ma approfittando di un momento di vicinanza, l'ex corteggiatrice è tornata alla carica: "Se ti va di darmi attenzioni, me le dai a prescindere". A cosa si riferiva? Al fatto che, a suo dire, Alfonso non sarebbe così premuroso verso di lei, almeno non in maniera spontanea.

Il gieffino partenopeo ha provato quindi a giustificare il proprio comportamento sostenendo che il carattere di lei, piuttosto freddo e distaccato, non lo incentiverebbe nelle dimostrazioni d'affetto. Chiara però ha chiosato: "Sono un po' fredda, è vero, ma comunque sono così", rimandando forse a stasera, durante la diretta, ogni possibilità di chiarimento.