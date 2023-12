Grande Fratello: Chi è Stefano Miele il nuovo concorrente del reality show

Stasera 23 dicembre 2023 durante la ventottesima puntata del reality show, entrerà nella casa del Grande Fratello lo stilista Stefano Miele. L'ingresso di nuovi concorrenti è legato al prolungamento del programma che terminerà in primavera. Scopriamo chi è Stefano Miele e a quali personaggi del Grande Fratello Vip del passato è legato.

Stefano Miele - Stilista e Direttore Creativo di Haus of Honey

Stefano Miele, giovane stilista originario di Gaeta, ha trasformato la sua passione per la moda in un successo straordinario a Milano. Il creativo direttore di Haus of Honey, un prestigioso brand di moda, si distingue per la sua straordinaria sensibilità cromatica e attenzione ai dettagli.

L'Inizio a Gaeta

Fin dalla sua infanzia, Stefano Miele ha coltivato una profonda passione per il mondo della moda, un elemento intrinseco nella sua vita. Questo interesse ha radici nel fatto che sua madre gestiva un negozio a Gaeta.

Nonostante il suo sogno da bambino fosse inizialmente legato al mondo del teatro, alla fine si è totalmente immerso nell'industria delle calzature, intraprendendo una carriera lavorativa con marchi di lusso.

La Rivelazione di una Vocazione: Scarpe e Creatività

"Ho sempre voluto disegnare scarpe, però non ne ho mai avuto piena coscienza. Ma con il tempo ho capito di essere un esperto e di avere un gusto preciso legato alla mia famiglia, alla mia origine che è Gaeta. Lì mia mamma ha avuto per 50 anni un negozio di scarpe. Ne vendeva di bellissime, tra cui zeppe di sughero che mi sono rimaste impresse", ha detto in un'intervista a Milano Finanza.

La Presentazione di Sé e l'Omaggio al Bauhaus

Nella stessa intervista Stefano ha fatto una presentazione di sé stesso che può valere anche per il pubblico che da stasera lo conoscerà al Grande Fratello.

"Mi chiamo Stefano Miele e a casa sono circondato da orsi. Haus come omaggio al Bauhaus, all'inclusività di una scuola dove non era richiesta alcuna formazione per entrare, affinché gli studenti potessero esprimersi istintivamente. L'istinto era legato alla novità".

Amicizie nel Mondo del Gf Vip

Stefano Miele ha fatto una fugace apparizione al Grande Fratello Vip 5. Dal salotto di casa augurò un buon Natale e buon anno a Tommaso Zorzi, che poi avrebbe vinto quell'edizione. Stefano, infatti, è uno dei migliori amici del nuovo volto di Cortesie per gli ospiti.

Tommaso non è l'unico ex gieffino che Stefano conosce. Miele, infatti, annovera tra le sue amicizie anche Giulia Salemi e Alberto De Pisis. Durante la partecipazione di Zorzi come opinionista all'Isola dei Famosi, le calzature di Stefano sono state indossate anche da Ilary Blasi in una festicciola tra amici.