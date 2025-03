Grande Fratello: chi è stato eliminato nella diretta del 3 marzo, chi sono i nuovi nominati

Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 3 marzo su Canale 5 hanno lasciato per sempre la Casa ben due concorrenti, mentre altri quattro sono ora a rischio eliminazione.

L'ultima diretta del Grande Fratello ha portato via con sè ben due eliminati, Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli, e quattro nuovi nominati. Il primo televoto, quello che era stato aperto lo scorso giovedì, ha sostanzialmente confermato l'esito dei sondaggi lanciati dai forum legati alla trasmissione.

La doppia eliminazione di lunedì 3 marzo: le percentuali di voto

Giovedì scorso sono finiti in nomination Helena Prestes, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma, Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli. Con solo il 4,46% di preferenze, è stata Maria Teresa Ruta a dover abbandonare la Casa.

Ad aver ottenuto la percentuale più alta è stata Zeudi (poi protagonista di un duro incontro/scontro con il padre Pasquale, che l'ha abbandonata quando aveva solo 2 anni) con il 31,68%, seguita a ruota dalla "rivale" Helena, con il 31,22%.

Chiara ha ottenuto il 22,28% di preferenze, mentre Mattia il 10,36%.

I quattro concorrenti salvi hanno dovuto poi scegliere chi salvare dal televoto successivi, escludendo naturalmente i due finalisti Lorenzo e Jessica.

Mattia ha scelto di salvare Mariavittoria, Helena ha scelto Javier, Zeudi ha scelto Shaila (continuando quella che anche Alfonso Signorini ha definito un'alleanza più che un'amicizia), Chiara ha scelto Luca Giglioli.

Sefania Orlando, Federico Chimirri e Tommaso Franchi sono stati i primi concorrenti a finire al televoto flash. I primi due hanno inoltre avuto l'opportunità di "vendicarsi" per non essere stati salvati prima, decidendo di trascinare con sè nel rischio dell'eliminazione anche Chiara Cainelli e Mattia (che avevano avuto un confronto poco prima). Il pubblico ha poi decretato che Mattia Fumagalli sarebbe diventato il secondo eliminato della serata.

Le nomination per la prossima eliminazione dal Grande Fratello

Nomination palese per Mariavittoria, che ha nominato Chiara, Zeudi ha "risposto" allo sgarbo appena fatto all'amica nominando Mariavittoria. Successivamente anche Federico ha fatto il nome di Chiara, Jessica invece ha nominato proprio Federico. Shaila deciso di colpire Stefania Orlando, che ha invece nominato Giglio, Chiara ha restituito il favore a Mariavittoria, mentre Tommaso ha nominato, per "vendetta" Federico.

Nel segreto del confessionale, Luca Giglioli ha fatto il nome di Sefania, così come Lorenzo, mentre Helena ha risparmiato Zeudi per nominare Shaila, dopo il brutto litigio avuto in quello che doveva essere un pomeriggio di relax. Al televoto per la puntata di giovedì 6 marzo (che sarà eliminatorio) sono dunque finiti: Chiara Cainelli, Stefania Orlando, Federico Chimirri e Mariavittoria Minghetti.