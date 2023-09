Grande Fratello: chi è Rosy Chin, la chef italo-cinese del reality

Rosy Chin è stata una delle prime concorrenti ad entrare nella casa del Grande Fratello. Scopriamo chi è Rosy Chin, concorrente italo-cinese di questa nuova edizione del reality. Conosciamo da vicino le sue passioni, la sua famiglia e la prima polemica che l'ha coinvolta.

Chi è Rosy Chin, concorrente del Grande Fratello

Rosy Chin è una chef e imprenditrice di 38 anni, nata il 3 novembre 1985. È celebre per essere la proprietaria di un rinomato ristorante di cucina fusion a Milano. Cresciuta in Italia, dopo aver frequentato la scuola alberghiera, Rosy Chin ha deciso di specializzarsi nello stile fusion per creare una fusione armoniosa tra la cucina orientale e quella occidentale, offrendo ai suoi clienti un'esperienza gastronomica unica.

La famiglia di Rosy Chin

"Sono cresciuta inn una famiglia molto rigida", ha raccontato Rosy al Grande Fratello. Rosy si è appassionata alla cucina seguendo le orme del padre, anch'egli cuoco e proprietario di un ristorante cinese nella città di Milano. I genitori, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero originari di una cittadina vicino a Shanghai, ma la concorrente non ha specificato la loro origine.

Rosy è sposata con Paolo La Quosta dal 8 agosto 2018, sono compagni nella vita e sul lavoro. Entrambi sono cuochi di professione. La coppia ha tre figli, tutti nati prima del matrimonio: il più grande ha 15 anni, il secondo 12 e il terzo 9. La loro famiglia comprende anche una serie di animali domestici: Rosy Chin ha due chihuahua di nome Pixie e Jasmine, una cagnolina di razza pomerania chiamata Yuki e una cavia peruviana di nome Carmelino.

Rosy si definisce troppo cinese per gli italiani e troppo italiana per i cinesi. La concorrente del Grande Fratello ha avuto problemi di cibo in passato, ma ha superato questa difficoltà. Su Instagram ha scritto: "Grazie al mio stupendo chirurgo bariatricoiatrico e la mia fantastica nutrizionista per il percorso di dimagrimento e psicologico che ho fatto in questi anni nella mia prima fase di rinascita, e la seconda fase di ricostruzione i miei meravigliosi chirurghi plastici. Ho vinto la battaglia ma la guerra non è ancora finita"

La polemica sulle misure anatomiche dei cinesi

Rosy Chin è stata al centro di una delle prime polemiche del Grande Fratello. Durante una conversazione con i suoi coinquilini, la ragazza ha confermato il luogo comune riguardo alle dimensioni anatomiche degli uomini cinesi: "Devo dire una cosa antipatica sui cinesi ma non la dico. Ma avete presente i cliché su noi? Tipo 'non ho mai visto un cinese in ospedale', 'non ho mai visto un cinese al cimitero', 'non ho mai visto una italiana con un cinese', ma questa è vera. Avete mai visto una donna europea con un cinese uomo? No. Ma il contrario sì, donne cinesi che stanno con uomini europei. C'è un motivo. Io non ho visto un'enciclopedia di quelle cose... di cactus, ma quei pochi cactus che ho visto vi posso dire che è scientificamente comprovato che noi cinesi non è che siamo proprio... eh avete capito... È una questione di biologia, com'è che si dice... di anatomia", la parola cactus usata come metafora dell'organo copulatorio maschile.