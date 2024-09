Grande Fratello 2024: chi è Javier Martinez dal parquet della pallavolo al reality show di Canale 5

Javier Martinez nasce il 27 febbraio 1995 a Córdoba, in Argentina. Pallavolista professionista, di origini italo-argentine, si trasferisce in Sardegna da giovanissimo con la sua famiglia. Alto 190 cm, ricopre il ruolo di attaccante e nella stagione 2023/2024, secondo quanto riportato dal sito della Lega Pallavolo Serie A, ha giocato con il Moyashi Garlasco, dopo aver iniziato la sua carriera nelle giovanili della Lube Banca Macerata nel 2010. Da lunedì prossimo lo vedremo nella Casa del Grande Fratello.

Chi è Javier Martinez: Da Temptation Island al Grande Fratello

Sebbene la sua carriera sportiva lo abbia portato a ottenere una certa notorietà, è la sua presenza nei programmi televisivi a dargli maggiore visibilità. Il pubblico italiano lo conosce soprattutto per la partecipazione a due noti programmi di Maria De Filippi: Temptation Island e il dating show Uomini e Donne.

Nel 2019, Martinez debutta in televisione come tentatore nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Durante il programma, sviluppa un legame significativo con Ilaria Teolis, entrata nel resort dell'Is Morus Relais, insieme a Massimo Colantoni. I due, fidanzati da 2 anni e mezzo, si separano durante il falò di confronto e lasciano il programma come single.

Javier Martinez negli studi di Uomini e donne

Anche se non ci fu alcuna relazione con Ilaria al termine dell'esperienza televisiva, Martinez si fece notare, guadagnandosi un successivo posto nel programma Uomini e Donne. A settembre 2019, entra nello studio del dating show per corteggiare la tronista Sara Tozzi. La loro frequentazione, però, si interrompe bruscamente a causa di una segnalazione che accusa il pallavolista di avere una relazione stabile al di fuori del programma, compromettendo la sua partecipazione. Senza tentare di difendersi, Javier decide di abbandonare il programma.

Secondo il gossip, nel 2021 sarebbe stato visto con una ragazza, probabilmente la stessa fidanzata della segnalazione arrivata alla redazione del dating show. Non ci sono dettagli sulla sua situazione sentimentale attuale. Martinez ha sempre mantenuto un basso profilo sulla sua vita privata e, attualmente, non è noto se sia single o impegnato sentimentalmente.

Con la sua partecipazione al Grande Fratello che inizierà il 16 settembre, Javier Martinez si prepara a mostrarsi al grande pubblico in una veste nuova, distaccandosi dalle ombre del passato televisivo e cercando di affermarsi come personaggio del piccolo schermo in un contesto totalmente diverso da quelli a cui aveva preso parte in precedenza.