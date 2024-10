Al Grande Fratello c'è qualcuno che si lava poco? Le Non è la Rai prendono di mira una concorrente

Nella casa del Grande Fratello ci sarebbe una concorrente che si lava poco, almeno stando alle insinuazioni delle tre Non è la Rai. Le telecamere più indiscrete della TV hanno catturato una conversazione serale tra Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Clarissa Bart, tutte intente a chiacchierare su un'inquilina che al momento non gode del favore di molti.

Le abitudini igieniche di Jessica Morlacchi

Come era facile ipotizzare, la concorrente presa di mira dai pettegolezzi delle altre inquiline è stata proprio Jessica Morlacchi, l'ex cantante dei Gazosa che nell'ultima puntata su Canale 5 è stata al centro di due episodi molto discussi.

Tra coloro che non hanno apprezzato nè le manifestazioni di interesse verso Giglio, nè il brutto botta e risposta sui presunti problemi alimentari con Yulia Bruschi, ci sono state proprio le tre ex ragazze di Non è la Rai, in gara come concorrente unico.

Se già durante il giorno Eleonora Cecere non aveva risparmiato gli strali contro Jessica Morlacchi, è di sera che si è scatenato un po' di gossip velenoso su di lei, con le Non è la Rai che hanno raccontato a Clarissa Bart: "Ieri si è fatta il bagno Jessica. Sì,ieri. Lei non si lava tutti i giorni".

Premettendo che esistono diverse scuole di pensiero sulla necessità di fare il bagno o la doccia una volta al giorno, ai telespettatori più attenti non è sfuggita la conversazione.

Tra chi si è goduto l'ennesimo momento di "pura malignità", e chi si dice ormai contro la Morlacchi per partito preso, c'è stato anche chi ha sottolineato come la stessa cantante abbia parlato più volte della propria abitudine quotidiana di lavarsi "a pezzi".

Al di là del chiacchiericcio generato dalle sue abitudini igieniche, non sono ore facili per l'ex cantante dei Gazosa. La "tranvata" - come l'ha definita Alfonso Signorini - presa per il giovane Luca Giglioli, e la conseguente lite con Yulia Bruschi, che con lo stesso Giglio flirta pubblicamente (nonostante un fidanzato a casa), hanno spaccato in due la casa del GF. Tra chi comprende la gelosia della Morlacchi e chi la etichetta come falsa e infantile, stanno volando da ogni parte parole grosse. L'ultimo in ordine di tempo ad aver usato parole gravi contro la coinquilina è stato Michael Castorino, per il quale il pubblico ha già invocato la squalifica.