Grande Fratello, un concorrente è a rischio squalifica? Cosa è successo tra Jessica e Michael

Si conoscono molto bene le dinamiche del Grande Fratello. Nella Casa più spiata d'Italia i litigi, i drammi, gli amori e (a volte) le riconciliazioni sono all'ordine del giorno. E anche l'edizione che è iniziata da poche settimane su Canale 5 sta regalando il solito dedalo di "intrighi" e pettegolezzi. Come quello che nel corso delle ultime ore ha coinvolto Jessica Morlacchi e Michael Castorino. Tra i due non ci sarebbe stato uno vero e proprio scontro diretto, ma una parola pronunciata dal concorrente Nip verso la ex voce dei Gazosa avrebbe scatenato un vero e proprio putiferio sul web. Si sarebbero alzati troppo i toni e Michael avrebbe usato un atteggiamento poco lusinghiero nei confronti di Jessica. Tanto è vero che sul web c'è chi chiede la squalifica proprio di Michael. Ma andiamo con ordine.

Se il Grande Fratello si fa spin-off/crossover di Temptation Island

Tutto ha avuto inizio con la lite avvenuta tra Julia e Jessica che, in un certo qual modo, ha spaccato in due gli equilibri della Casa. Ora è come se si fossero create due fazioni e tutto questo non ha giovato agli equilibri del "gioco". La lite è nata perchè, sia Julia che Jessica, hanno attrazione per il giovane Luca Giglioli. E proprio questa attrazione fatale ha scatenato liti e discussioni sia durante la puntata live che dietro le telecamere.

Amanda Lecciso ha fatto da paciere, cercando di mettere un punto fermo alla discussione che, da giorni, ha spezzato l'armonia di tutta la Casa. Ma, fino a questo punto, non c'è nulla di nuovo. Tutti questi meccanismi sono parte integrante del Grande Fratello. Eppure, in questa discussione, è entrato un altro inquilino che non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco. E ora per Michael Castorino potrebbe arrivare persino la squalifica.

Grande Fratello, piaccia o meno sfatiamo un mito: va in onda perché è oro colato Auditel per Canale 5

"Quando vedo queste cose dico 'Ahia, qui bisognerebbe darle qualche schiaffone perché non ci si comporta così'", ha affermato il Nip. Michael è stato molto duro nei riguardi di Jessica perché, a suo dire, tutti i meccanismi che sono stati messi in atto dalla Morlacchi non sono veri e sinceri. Per il concorrente si tratterebbe solo di una "sceneggiata". Le parole non sono piaciute al pubblico del web tanto che gli utenti e i fan del Grande Fratello chiedono dei provvedimenti seri per il comportamento di Castorino. Non resta che attendere gli sviluppi.