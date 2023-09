Grande Fratello: chi è Angelica Baraldi: tutto sulla concorrente Nip del reality

Angelica Baraldi è una delle concorrenti del Grande Fratello, che quest'anno vede convivere sotto lo stesso tetto personaggi del mondo dello spettacolo e concorrenti non Vip, gruppo di cui fa parte Angela. Conosciamo da vicino la neo gieffina, scopriamo chi è e cosa sappiamo di lei e della sua vita privata.

Chi è Angelica Baraldi del Grande Fratello

Angelica Baraldi, 26 anni, è una talentuosa account manager di Modena con una laurea in marketing internazionale. La sua carriera è radicata in un'azienda informatica, una software house, dove mette a frutto la sua expertise in campo marketing.

Ma Angelica è molto più di una brillante professionista. È una donna poliedrica, sempre alla ricerca di nuove sfide. La sua curiosità la spinge a esplorare diverse discipline, e questo l'ha resa una figura ispiratrice per i suoi oltre 14mila follower su Instagram. Qui, condivide la sua passione per il tennis, il padel e la palestra.

Nonostante la sua vita frenetica, Angelica trova tempo anche per la sua vita personale. È felicemente fidanzata con Riccardo, e i due condividono una vita insieme a Roma. Ma la sua storia ha anche una dimensione da beauty queen: Angelica si è qualificata per le finali di Miss Mondo Italia, un'esperienza che ha sicuramente arricchito il suo percorso. Tuttavia, ha fatto la difficile scelta di ritirarsi per dedicarsi completamente all'università e alla sua carriera professionale.

Angelica Baraldi: il rapporto con la famiglia

Angelica Baraldi è cresciuta in una famiglia complicata che ha deciso di abbandonare per seguire quello che credeva giusto per il suo futuro. Ciò ha portato a una rottura con il padre.

Al Grande Fratello ha raccontato: "Quando i miei genitori si sono separati mia madre ha dovuto lasciare la casa e io sono andata con lei, mentre mio fratello che lavorava con mio padre è rimasto con lui". E ancora: "Mi spiace essere sempre molto fredda e aver avuto un rifiuto con loro, perché cercavo di stare sempre fuori casa".

Angelica, nella diretta del 18 settembre del grande Fratello, ha affermato di non essere stata in grado di avere una comunicazione significativa con suo padre a causa dei continui litigi tra i genitori. Non ha mai avuto l'opportunità di condividere momenti familiari a tavola e parlare della sua vita. Non ha mai potuto esprimere se stessa a casa a causa dei conflitti costanti dei genitori. Si sente arrabbiata perché è stata coinvolta nelle dispute solo perché si trovava a tavola con loro. Suo padre e sua madre non sono più insieme, e questo ha portato a una chiusura emotiva da parte sua, a causa della gestione difficile della situazione da parte dei genitori.

Angelica ha raccontato che, dopo la separazione, c'è stato un momento in cui suo padre cercava di incontrarla, ma lei ha sempre rifiutato l'occasione. Si è trasferita a 500 km di distanza per allontanarsi dalla situazione difficile. Mesi fa, ha comunicato a suo padre che preferiva non vederlo più, poiché era stanca di litigare ogni volta che si sentivano.

Angelica ha lavorato duramente a Roma per un anno senza chiedere denaro a suo padre, desiderando l'indipendenza. Anche se è apprezzata dagli altri, suo padre sembra non apprezzarla pienamente. Nonostante tutto, è evidente che entrambi si vogliono bene, ma nessuno in famiglia è abituato a mostrare affetto apertamente. Angelica ha notato che suo padre spesso piangeva quando tornava da Roma, il che dimostra che soffre per la situazione.

Angelica partecipa al Grande Fratello perchè vuole far capire a suo padre chi è diventata e spera che lui sia fiero di lei.

Il ruolo di Riccardo, il fidanzato di Angelica

Angelica ha rivelato che è stata il suo fidanzato Riccardo a farle capire la necessità di allontanarsi dalla situazione familiare tossica. Si era abituata a vivere male, a litigi continui e a notti insonni, ma Riccardo le ha fatto notare che la cosa non era normale e che non era giusto che si rovinasse per discussioni che non la riguardavano direttamente.

Riccardo l'ha incoraggiata a credere in se stessa e le ha offerto il supporto per uscire da quella situazione, portandola con sé a Roma. "Mi ha detto: 'Devi credere in te stessa e se vuoi scappare da questa situazione perché stai male, lo facciamo insieme'. E quindi sono andata a Roma con lui", ha concluso Angelica Baraldi