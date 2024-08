Grande Fratello: Attore di Mare Fuori nel cast del reality show di Alfonso Signorini? L'indiscrezione

Il casting di Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello continua, con concorrenti Vip che condivideranno la casa con sconosciuti che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Le indiscrezioni si concentrano sui personaggi famosi che hanno superato i provini per entrare nella celebre casa che quest'anno non sarà più a Cinecittà ma ai Lumina Studios.

Da Mare Fuori al Grande Fratello'

Recentemente, le anticipazioni hanno cominciato a delineare il cast della nuova stagione. Giuseppe Candela ha rivelato i nomi del coreografo e ballerino Enzo Paolo Turchi, e di Alessia Pascarella e Lino Giuliano di Temptation Island. Davide Maggio ha menzionato l'ex velina Shaila Gatta.

Secondo Tv Blog, hanno superato i provini anche l'attrice Clarissa Burt e tre ex partecipanti di Non è la Rai: Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Un altro nome citato è quello di Maika Randazzo, tentatrice di Lino nel programma di Filippo Bisciglia. Anche Clayton Norcross di Beautiful e l'attrice Nadia Rinaldi sarebbero pronti a partecipare.

Antonio Orefice entrerà al Grande Fratello

Oggi Deianira Marzano ha annunciato l'ingresso di Antonio Orefice, uno dei volti più amati di Mare Fuori. Nato a Napoli nel 1997, ha partecipato all'ultima edizione di Pechino Express con Artem Tkachuk, anch'egli nel cast della serie di Rai 2m la loro squadra si chiamava 'I Fratm'. L'attore è noto anche per essere stato legato a Maria Esposito, alias Rosa Ricci. Antonio, comunque, non avrebbe ancora sciolto le riserve, valutando se la permanenza nella Casa più spiata d'Italia si può conciliare con i suoi prossimi impegni lavorativi

Grande Fratello: Alessio Falsone replica ai rumors sulla nuova frequentazione di Anita Olivieri, sua ex

Così, il cast del Grande Fratello si arricchisce di volti noti e nuovi, promettendo una stagione ricca di sorprese e colpi di scena. Con l'ingresso di personaggi così diversi tra loro, l'edizione promette di essere particolarmente interessante e seguita dal pubblico. Inoltre, i concorrenti non famosi che condivideranno la casa con le celebrità potrebbero portare dinamiche inaspettate, creando un mix intrigante di storie e personalità.