Grande Fratello, Javier smaschera gli autori su Leonardo e Shaila: “Si baciano e lunedì me lo faranno vedere”

Nessuno dei concorrenti del reality show presente nella casa crede che Leonardo e Shaila siano stati eliminati al televoto di lunedì, anche se non immaginano che i loro coinquilini siano volati in Spagna.

In attesa della puntata del Grande Fratello di lunedì prossimo e del rientro di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nella Casa, i concorrenti continuano a farsi domande sul destino dei due assenti. In particolare, Javier Martinez è convinto che i coinquilini siano stati mandati in tugurio per creare una nuova dinamica in vista della puntata in programma per il 28 ottobre.

Javier Martinez sospetta una strategia degli autori

La nona puntata del reality di Canale 5 si è conclusa con una finta doppia eliminazione, che coinvolgeva proprio Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, due dei concorrenti più discussi di questa prima parte del programma. Al televoto i due sono stati i più votati dal pubblico e, come premio, hanno guadagnato un soggiorno speciale nella Casa del Gran Hermano, versione spagnola del reality. Tuttavia, ai loro coinquilini è stato fatto credere che avessero lasciato definitivamente il gioco

Prima di lasciare la Casa, Shaila ha comunicato a Javier che non lo avrebbe aspettato fuori in caso di eliminazione, mettendo così fine alla loro relazione. Raggiunto lo studio di Alfonso Signorini, l'ex velina ha rivelato di provare dei sentimenti per Lorenzo. Davanti alle telecamere spagnole, i due si sono lasciati andare alla passione, come ha confessato lo stesso Spolverato "Con Shaila per un mese non abbiamo fatto nulla, ma qui la prima sera abbiamo fatto tutto".

Javier e Lorenzo sono in Spagna

Nel frattempo, in Italia, Javier rimugina sull'addio dell'ex velina con cui, sotto le coperte del Grande Fratello, aveva condiviso baci appassionati e momenti intimi. Ora è convinto che Shaila non sia stata eliminata, ma sia stata messa nel tugurio insieme a Lorenzo, come ha confidato a Giglio. "Uno scenario potrebbe essere che è stato tutto un po' studiato, o quasi," riflette il pallavolsta. "Se li mandi insieme nel tugurio e magari si baciano, tu vuoi che io mi accenda in qualche modo, e lì crei lo scontro."

E poi aggiunge, facendo riferimento a una notte precedente: "Voi siete andati nel letto di Clarissa, Shaila è venuta a prendermi e mi è saltata addosso." A quel punto, però, la regia ha scelto di censurare le sue parole, lasciando il resto all'immaginazione dello spettatore di Mediaset Extra.