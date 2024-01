Grande Fratello, Beatrice Luzzi: Le prime parole dopo la morte del padre e la richiesta ai fan

Dopo la recente perdita del padre, Beatrice Luzzi ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello. Nel frattempo, i numerosi fan che hanno seguito il suo percorso nel reality show le hanno inviato numerosi messaggi di sostegno per farle sentire la loro vicinanza. Oggi, l'attrice ha rotto il silenzio attraverso il suo staff, esprimendo gratitudine ai suoi follower e formulando una richiesta speciale che dimostra lo spessore del personaggio.

Il Futuro Incerto di Beatrice Luzzi al Grande Fratello: Decisioni e Funerali

Il futuro di Beatrice Luzzi al Grande Fratello non è stato ancora definito, non è chiaro se l'attrice tornerà nel loft di Cinecittà, dopo esserne uscita qualche giorno fa in seguito alla morte del padre.

Una decisione, probabilmente, sarà presa nelle prossime ore e comunicata nella puntata dell'8 gennaio, come hanno specificato alcune trasmissioni di Canale 5, quando, probabilmente, Alfonso Signorini parlerà della mancanza di empatia dei concorrenti.

Nel frattempo Beatrice si prepara a seppellire il padre, in occasione dei funerali l'attrice ha fatto una richiesta particolare ai suoi fan. Benché molti abbiano manifestato il desiderio di esserle vicini in questo momento difficile, Beatrice vuole preservare l'intimità della cerimonia funebre.

La sua richiesta mira a evitare che la presenza e l'affetto dei fan possano disturbare il momento di raccoglimento necessario alla famiglia in queste ore di dolore.

Il messaggio dello staff di Beatrice Luzzi

Sull'account ufficiale lo staff di Beatrice Luzzi ha scritto: "Beatrice e le sua famiglia, consapevoli e grate delle numerose espressioni di partecipazione alla perdita, hanno espresso la volontà di fare dei funerali un momento privato, riservato ai parenti e agli amici più stretti",

La richiesta ai fan

Lo staff ha poi scritto la richiesta di Beatrice ai suoi fan: "Invitiamo, quindi, tutti i fan a rispettare il loro modo di vivere questo dolore e a non partecipare alla cerimonia. Per chi vuole essere presente con un pensiero, Beatrice ha suggerito l'associazione Libera, di Don Luigi Ciotti, di cui troverete il link qui sotto, per fare di un mazzo di fiori un messaggio contro le mafie e per la giustizie sociale".

E infine i ringraziamenti: "Vi ringraziamo per tutto l'amore che avete riversato su Beatrice e i suoi cari, in questo momento di sconforto" Il messaggio ha superato i 200mila like.