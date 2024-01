Grande Fratello, Alfonso Signorini dopo la morte del padre di Beatrice critica il cast per mancanza di empatia

Il Grande Fratello ha scritto una nuova pessima pagina della sua lunga storia. Ieri Beatrice Luzzi ha dovuto lasciare il programma a causa della tragica morte del padre Paolo. La sua uscita è stata segnata da reazioni sorprendenti da parte di alcuni concorrenti, evidenziando una mancanza totale di empatia che ha addirittura sconcertato Alfonso Signorini, come documentato in un post su Instagram.

L'addio di Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Beatrice Luzzi ha abbandonato il Grande Fratello dopo aver appreso della morte del padre, operato solo una settimana prima per la frattura del femore. Mentre alcuni concorrenti, tra cui Fiordaliso, Vittorio Menozzi e Sergio D'Ottavi, il nuovo concorrente del reality show, hanno mostrato la loro solidarietà Beatrice, altri sono apparsi addirittura sollevati e hanno reagito con insensibilità.

Il freddo comportamento dei coinquilini

Alcuni dei concorrenti sono rimasti particolarmente infastiditi dalla decisione della produzione di sospendere la musica, Letizia Petris ad esempio, parlando con Fiordaliso, ha detto: "Non si può fermare un programma televisivo".

Grande Fratello: Beatrice Luzzi lascia la casa: Televoto annullato e reazioni

Durante la giornata molti concorrenti, nullafacenti nei giorni precedenti, hanno deciso che ieri si dovevano improvvisare cori, canti ed addirittura baciare pupazzi per 'divertire' il pubblico, come ha fatto Giuseppe Garibaldi.

Il comportamento di questi personaggi, o "personagetti" come li chiamerebbe il Governatore De Luca o il suo alias Maurizio Crozza, oltre aver disgustato il pubblico che commenta sui social ha irritato lo stesso Alfonso Signorini.

La reazione di Alfonso Signorini e dei concorrenti solidali

Il conduttore ha espresso pubblicamente la sua rabbia contro i concorrenti del Grande Fratello che hanno dimostrato una totale mancanza di empatia.

Alfonso non ha aspettato la puntata di lunedì 8 gennaio per far conoscere il suo pensiero. In un post su Instagram, il conduttore ha criticato aspramente il comportamento insensibile di alcuni gieffini, sottolineando l'importanza della compassione in momenti così delicati.

"La mancanza di empatia dimostrata quest'oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì", ha scritto Signorini dando appuntamento a tutti nella prossima puntata, lasciando intendere che del fatto se ne parlerà in diretta.

Altri concorrenti, al contrario, hanno dimostrato il loro dolore per il lutto di Beatrice. Alle lacrime di Fiordaliso e Vittorio si è unito lo sdegno di Rosanna Fratello e Monia La Ferrera che hanno richiamato alcuni coinquilini che cantavano.

"Tra poco vado a letto, sono abituato alla solidarietà, ci vorrebbe più rispetto" sono state le parole di Sergio guardandosi intorno.

