Grande Fratello Vip albanese: concorrente arrestato nella casa del reality show di Heidi Baci

Un incredibile colpo di scena ha sconvolto i telespettatori del Grande Fratello Vip Albanese, seguitissimo anche in Italia grazie alla partecipazione di Heidi Baci, nota concorrente dell'attuale edizione italiana del programma. Le forze speciali di polizia hanno fatto irruzione nella Casa per arrestare Liam Osmani, 44 anni, un concorrente che era entrato nel programma solamente ventiquattro ore prima.

Arresto al Grande Fratello Vip albanese

L'irruzione delle forze speciali di polizia non è stata trasmessa in televisione. Si è appreso che Liam Osmani è stato chiamato nel Confessionale, dove sono scattate le manette. I concorrenti del programma sono stati informati tramite il contenuto di una busta rossa lasciata dalla produzione e letta in diretta, dai concorrenti.

Accusa e difesa

Le motivazioni dell'arresto sono state rese pubbliche dalla polizia di Tirana attraverso un comunicato: "Le Forze Speciali per le Operazioni Straordinarie hanno arrestato Liam Osmani, 44 anni, all'interno della Casa del Grande Fratello Albania Vip 3. La Procura di Tirana ha emesso un mandato di arresto il 9 maggio 2022, dopo che il cittadino è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione il 23 febbraio 2022 per frode. Attualmente, l'uomo è stato estratto dal programma televisivo ed è in custodia".

Secondo quanto è emerso dagli atti, la procura aveva emesso il mandato d'arresto nel maggio del 2022. Osmani è accusato di frode per non aver versato 6.000 euro a un'agenzia turistica per diciassette biglietti turistici per la Germania. L'avvocato dell'arrestato sostiene che il suo cliente non era a conoscenza della condanna poiché risiede in Germania, paese di cui possiede la cittadinanza.

I media turchi si interrogano su come Liam Osmani, su cui pendeva un mandato d'arresto, sia riuscito ad entrare in Albania eludendo i controlli dell'aeroporto di Tirana, situato a Rinas, il principale scalo internazionale del paese. Qualcuno addirittura ipotizza che l'arresto sia stato rimandato per favorire la spettacolarizzazione dell'evento, anche se, come abbiamo detto, non è stato ripreso dalle telecamere.

Al Grande Fratello Vip albanese partecipa Heidi Baci, volto noto al pubblico televisivo italiano come concorrente dell' attuale edizione italiana del programma, da cui è uscita volontariamente per il controverso rapporto con Massimiliano Varrese, considerato da Heidi un manipolatore.