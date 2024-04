Grande Fratello, Beatrice Luzzi su Greta Rossetti: 'Mai fidato di lei' e su Letizia Petris...

Finita l'avventura del Grande Fratello, i coinquilini sono tornati alla loro vita e hanno potuto vedere tutto quello che la produzione non aveva loro mostrato. Beatrice Luzzi, considerata da molti la vincitrice morale dell'edizione appena conclusa del reality show, ha parlato delle altre concorrenti, tra cui Greta Rossetti e Letizia Petris, in un'intervista rilasciata a Casa Chi.

La vittoria di Perla Vatiero al programma di Alfonso Signorini non ha sorpreso l'ex protagonista di Vivere, nell'intervista rilasciata domenica scorsa a Verissimo ha detto di non aver provato rabbia per il secondo posto ma di esserci rimasta male pensando alla delusione provata dai suoi figli.

La mancata vittoria nella serata finale

Analizzando il risultato del televoto finale, l'attrice, da molti considerata la favorita, ha dichiarato a Casa Chi: "Da una parte probabilmente chi ha vinto è più rappresentativo degli inquilini della Casa e in generale dell'età e formazione, era prevedibile per una trasmissione di questo genere".

Il rapporto con i coinquilini del Grande Fratello

Tornata nella sua casa, l'ormai ex concorrente del reality ha visionato i video che durante le dirette del programma non le erano stati mostrati, ottenendo così un quadro completo del comportamento degli altri concorrenti.

"Non ho una pessima idea di tutti, certamente hanno mancato tutti di indipendenza di pensiero, l'incapacità di procedere su una strada propria, con un pensiero proprio, al di là delle strategie - ha raccontato - Questa è stata la cosa più triste che ho visto. Da fuori ciò che sto vedendo dai social non mi ha sorpreso granché, i tradimenti non sono stati nascosti, qualche sfumatura in più l'ho vista".

La Luzzi si è soffermata in particolare su Greta e Letizia: "Ad esempio ho visto che Greta ha fatto vari affondi contro di me, ma di lei non mi sono mai fidata"

"A proposito di Letizia - ha aggiunto - ho visto qualche ipocrisia in più guardandola da fuori rispetto a quando ero dentro e in generale guardandoli da fuori mi sono resa conto che anche in quei giorni in cui io avevo l'impressione che tutto fosse finalmente sereno e amichevole in realtà era tutto costruito".

Il legame con Giuseppe Garibaldi

All'interno della casa ha avuto una breve relazione con il concorrente calabrese, rapporto che sembra terminato definitivamente, con Beatrice che ha messo un punto definitivo.

"Anche fuori dalla Casa lo avrei guardato - ha ammesso - Io ho sempre frequentato persone molto diverse da me proprio per avere una visione molto più aperta. La curiosità nei confronti di persone molto diverse da me l'ho sempre avuta e sono stata anche tanti anni con un uomo molto simile a Giuseppe. Non è la prima volta e non è stata la Casa. Nonostante tutte le enormi differenze, cattiverie ed umiliazioni, c'era un'energia particolare, inspiegabile".

I progetti lavorativi futuri

Ora i fan hanno voglia di vederla ancora in televisione, magari alla guida di un programma: "Sul mio futuro, preferirei condurre una trasmissione piuttosto che recitare. La recitazione, tranne in alcuni casi, come modalità di lavoro, è noiosa", ha dichiarato Beatrice Luzzi, pronta a raccogliere quello che ha seminato in questi sei mesi.