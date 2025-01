Grande Fratello anticipazioni di stasera: squalificati, televoto flash, rientri e nomination dell’8 gennaio

Stasera, 8 gennaio, il Grande Fratello torna su Canale 5 con una nuova puntata che andrà in onda eccezionalmente di mercoledì. Nel corso della settimana, il televoto che coinvolgeva Bernardo Cherubini, Helena Prestes, Shaila Gatta e Stefania Orlando è stato annullato. Questa sera saranno decisi i provvedimenti disciplinari contro la modella brasiliana, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi.

Apertura della serata con Alfonso Signorini

Come di consueto, Alfonso Signorini darà il via alla puntata con i saluti al pubblico e alle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a commentare gli sviluppi della serata. In studio sarà presente anche Rebecca Staffelli, conduttrice di GF Daily, che porterà un'analisi in tempo reale del gradimento social attraverso i contributi raccolti su X (ex Twitter).

Le dinamiche della settimana

La puntata di questa sera sarà incentrata sui provvedimenti disciplinari decisi dagli autori e dalla produzione per gli eventi che hanno sconvolto questa settimana e che potrebbero portare alla squalifica diretta di Helena Prestes, mentre il destino di Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi potrebbe essere deciso dal pubblico attraverso un televoto flash.

Il destino di Jessica nella Casa potrebbe essere deciso dal pubblico

Ilaria contro Helena

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 30 dicembre 2024, c'è stata una lite tra la modella brasiliana e la Galassi. Il conflitto è iniziato quando Helena, durante le nomination, ha accusato Ilaria di aver messo in imbarazzo suo figlio con domande scomode in diretta televisiva sui presunti tradimenti del marito. Ilaria, sentendosi attaccata, ha reagito con veemenza, arrivando forse a mettere le mani addosso a Helena. La situazione è degenerata al punto che la produzione ha dovuto intervenire, invitando Ilaria a recarsi immediatamente in confessionale.

Lo scontro tra la modella brasiliana e Jessica Morlacchi

Il 3 gennaio 2025, nella Casa del Grande Fratello, è scoppiato un violento alterco tra Helena Prestes e l'ex voce dei Gazosa. La tensione è nata da una discussione apparentemente banale riguardante un cestino di pane, durante la quale Jessica ha rivolto a Helena epiteti come "deficiente" e "imbecille". La situazione è rapidamente degenerata quando Helena, esasperata dalle offese, ha afferrato un bollitore pieno d'acqua fredda con l'intento di versare il contenuto sulla cantante. Dopo l'intervento tempestivo dei coinquilini Maxime Mbanda e Javier Martinez, la modella ha lanciato l'oggetto verso Jessica, senza colpirla.

La produzione del programma, tramite la sospensione del televoto, ha annunciato che affronterà la questione nella puntata di stasera, durante la quale verranno presi provvedimenti nei confronti delle concorrenti coinvolte. I fan di Jessica temono che la modella venga squalificata direttamente. Un eventuale giudizio tramite televoto, infatti, potrebbe salvare la Prestes, considerando la vasta fan base che vanta Helena non solo in Italia ma anche all'estero.

Grande Fratello: "Lorenzo Spolverato ha bestemmiato", la rivelazione di Stefano Tediosi

Nella Casa questa sera tornerà Pamela Petrarolo, ritiratasi nel corso della ventesima puntata per gravi problemi familiari: "Io devo tornare dalle mie figlie perché hanno bisogno di me. Loro vengono prima di tutto davanti a un dolore così grande", aveva detto la gieffina. Pochi giorni dopo questo annuncio, i problemi per Pamela, fortunatamente, sembrano essersi risolti. La Petrarolo tornerà nella Casa, portandosi dietro tutte le informazioni che ha appreso in questi giorni, snaturando ancora di più la natura del format.