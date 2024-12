Grande Fratello, Helena sceglie Lorenzo per il Tugurio, Shaila esplode: “non ce la farai mai con lui”

La cena di sabato sera nella Casa del Grande Fratello si è trasformata in un campo di battaglia, scatenando tensioni e rivalità. Al centro della scena, Helena e Amanda, le due concorrenti più votate dai coinquilini, che hanno dovuto affrontare una dura punizione: il trasferimento immediato nel Tugurio. Ma il vero colpo di scena è arrivato quando Helena ha scelto Lorenzo come suo compagno di Tugurio, provocando la furia di Shaila.

La cena si trasforma in un gioco al massacro

Tutto è iniziato con un messaggio a sorpresa degli autori che chiedeva ai partecipanti di indicare, in modo anonimo, chi avrebbero voluto escludere dal tavolo. Un gioco pensato per creare nuove dinamiche in vista della diretta di lunedì prossimo, che ha portato a conseguenze dirompenti grazie alle scelte delle due nominate.

Dopo aver raccolto i voti, è emerso che Helena e Amanda erano le concorrenti più nominate. Il Grande Fratello ha subito comunicato la loro punizione: un trasferimento immediato nel Tugurio, con un'ulteriore complicazione. Entrambe, infatti, hanno dovuto scegliere un altro concorrente da portare con loro, tra i più nominati della serata. Amanda ha scelto Mariavittoria, mentre Helena ha optato per Lorenzo, provocando un'esplosione di tensioni nella Casa.

Shaila Gatta ancora una volta ha inveito contro Helena

La decisione di Helena di portare Lorenzo con sé ha scatenato la furia di Shaila, che non ha esitato a scagliarsi contro di lei. Tra accuse di ossessione e parole pesanti, l'ex velina ha definito il gesto della modella una strategia mirata e ha dichiarato: "Non ce la farai mai con lui. Rassegnati! Si tratta di dignità, ma che esempio dai alle donne? Sei una finta e ossessionata."

L'accusa non si è fermata qui: Shaila ha suggerito che Helena stia sfruttando Lorenzo per attirare attenzione, insinuando che la modella stia mettendo in atto una strategia calcolata per emergere. Anche Jessica si è unita al coro delle critiche, attaccando frontalmente Helena: "Sei brava a fare i reality, è il tuo mestiere. Vai pure a La Talpa il prossimo anno."

"Quando uno non ti vuole, te ne fai una ragione. Sei senza vergogna, e non è dignitoso correre dietro a un uomo impegnato," ha concluso la Morlacchi. Le parole dell'ex voce dei Gazosa, comunque, stridono con il suo comportamento, considerato che lei stessa corre dietro Luca Calvani, legato da dieci anni al suo compagno.

Prima di trasferirsi nel Tugurio, Helena ha deciso di affrontare i coinquilini, chiarendo alcune questioni. Si è rivolta a Lorenzo, affermando che non ha mai cercato di intromettersi nella sua relazione con Shaila, ma di voler solo chiarire i malintesi. Ha poi accusato alcune delle ragazze di parlarle alle spalle, scatenando un acceso confronto con Pamela, che ha ribattuto: "Anche tu sparli, non sei diversa da noi."

La serata si è conclusa con un clima teso, con Helena e Amanda nel Tugurio insieme ai loro prescelti. La scelta della Prestes ha spaccato la Casa, alimentando sospetti e rancori. Shaila, delusa, ha avvertito Lorenzo di fare attenzione, mentre altri coinquilini, come Luca, hanno espresso perplessità sulle vere intenzioni della modella.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Helena e Amanda decidono chi portare nel tugurio.