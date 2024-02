Grande Fratello, anticipazioni puntata 5 febbraio: Giuseppe Garibaldi torna nella casa e due nuovi ingressi

Stasera 5 febbraio va in onda su Canale 5 la trentaduesima puntata de il Grande Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Questa sera, 5 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show è giunto al suo trentaquattresimo appuntamento. Nel corso della puntata, conosceremo due nuovi concorrenti e saluteremo il ritorno nella casa del Grande Fratello di Giuseppe Garibaldi

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per un nuovo appassionante appuntamento con il Grande Fratello ricco di sorprese.

Nuovi ingressi

Nella puntata che andrà in onda stasera vedremo due nuovi concorrenti fare il loro ingresso in Casa: Simona Tagli una delle note conduttrici degli anni '90 e poi la prima esperienza in tv di Alessio Falsone, imprenditore e allenatore di calcio.

Il ritorno di Giuseppe Garibaldi

Questa sera Giuseppe Garibaldi tornerà fra le braccia dei suoi coinquilini. Il concorrente calabro la scorsa settimana è stato colto da malore e trasportato d'urgenza in ospedale da un'ambulanza. Oggi tornerà nella Casa più spiata d'Italia dopo qualche giorno d'assenza.

Grande Fratello, Sergio D'Ottavi ruba un bacio a Greta Rossetti: "Sei impazzito?"

Sorprese

Due grandi momenti d'affetto attendono due concorrenti: la prima è Grecia che rivedrà Marcelo, ex marito e, come spesso lei ha raccontato, uomo della sua vita, ma dal quale si è separata da vent'anni; la seconda, invece, è per Rosy che potrà abbracciare i due figli più piccoli.

Televoto

Nel corso della precedente puntata sono finiti al televoto: Beatrice, Letizia, Vittorio e Stefano. Il meno votato, Stefano Miele secondo i sondaggi del web, sarà il primo candidato alle prossime eliminazioni.