Grande Fratello, anticipazioni della puntata del 4 dicembre: Due nuovi concorrenti ed esito del televoto

Stasera 4dicembre va in onda su Canale 5 la ventiquattresima puntata de il Grande Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Stasera, 4 dicembre 2023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, la ventiquattresima. Nel corso della serata, due nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa e si uniranno al gruppo. Inoltre, conosceremo l'esito del televoto, il meno votato andrà al ballottaggio per l'eliminazione.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per una nuova puntata appassionante e ricca di sorprese, del Grande Fratello.

Monia La Ferrera e Federico Massaro sono due nuovi concorrenti

Monia La Ferrera è l'ex di Massimiliano Varrese, originaria della Sicilia lavora come hostess. Secondo le indicazioni di Donna Glamour ha due figli, Nicole e Sophie, nati dalla relazione con Błażej Augustyn, calciatore polacco, difensore del WKS Wierzbice.

Federico Massaro è il modello di cui aveva parlato Alfonso Signorini su Instagram, vive a Seul, in Corea del Sud.

Sorprese

Nel corso della serata ci sarà un momento molto emozionante, dopo tante settimane Alex Schwazer potrà finalmente riabbracciare i suoi figli.

Dinamiche

Dopo l'ingresso di Greta, avvenuto sabato scorso, la convivenza tra Mirko e Perla non è delle più facili e le loro dinamiche si ripercuotono anche sul resto degli Inquilini.

Esito del Televoto

Nella precedente puntata del Grande Fratello sono finiti al televoto Alex, Giuseppe, Grecia, Paolo, Perla e Rosy. Il meno votato dovrebbe andare in nomination insieme ad Anita, punita dal Grande Fratello per aver infranto il regolamento.

Al momento i sondaggi del web danno in testa danno in testa c'è Grecia Colmenares seguita da Perla Vatiero, tutti gli altri si contendono le altre posizioni per pochi voti.