Grande Fratello anticipazioni puntata 26 febbraio: Federico contro Alessio, esito del televoto e finalista

Stasera 26 febbraio va in onda su Canale 5 la trentanovesima puntata de il Grande Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Questa sera, 26 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show è giunto al suo trentanovesimo appuntamento. Nel corso della puntata, conosceremo le dinamiche che si sono sviluppate negli ultimi giorni e sapremo il nome del primo finalista di questa edizione.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per un nuovo appassionante appuntamento con il Grande Fratello ricco di sorprese.

Confronti tra i concorrenti

Nonostante i tentativi di chiarimento avvenuti nell'ultima puntata, Federico sembra ancora essere al centro delle discussioni. I coinquilini potrebbero ancora nutrire dubbi sui suoi comportamenti e sul suo ruolo all'interno della Casa. Negli ultimi giorni ci sono stati numerosi scontri tra Federico ed Alessio che saranno messi alla luce nella nuova puntata del reality show.

Allo stesso modo, al centro delle critiche c'è Greta e il suo rapporto con gli uomini presenti nella Casa. La sua interazione con loro è stata oggetto di speculazioni: si tratta di amicizia, amore o flirt o voglia di clip? La risposta potrebbe influenzare non solo il suo percorso nel gioco, ma anche le dinamiche interne alla Casa.

Grande Fratello, Vittorio Menozzi: "Ecco i miei tre vincitori, mi pento di non aver ascoltato Beatrice"

Greta Rossetti in queste ore è andata in crisi per delle grida provenienti dall'esterno della Casa, che affermavano che Vittorio è profondamente deluso da lei. Si ipotizza la possibilità di un confronto aggiuntivo tra i due questa sera.

Sorprese, finalista e nomination

Come al solito, lo spettacolo non manca di sorprese, n questa puntata sarà l'incontro tra Simona Tagli e sua figlia Georgia, a regalare nuove emozioni agli spettatori.

E infine il verdetto finale, uno tra Beatrice, Massimiliano, Grecia e Rosy sarà il primo concorrente ad aggiudicarsi un posto nella finale di questa edizione. Questa sera conosceremo l'esito del televoto che vede favorite Beatrice e Grecia, una volta amiche oggi schierate in due gruppi diversi.