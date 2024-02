Grande Fratello: Nuovo scontro tra Alessio e Federico - 'Stai sempre in mezzo, come il prezzemolo'

Al Grande Fratello Tra Federico e Alessio non corre buon sangue, i due concorrenti si punzecchiano da diversi giorni con accuse reciproche e discussioni, frutto di un'evidente reciproca antipatia. I loro litigi, probabilmente, troveranno spazio nella puntata del prossimo 26 febbraio.

Nel Grande Fratello, dove le telecamere scrutano ogni angolo e ogni interazione, persino i momenti più ordinari possono trasformarsi in scene cariche di tensione e conflitto. Questa mattina, una discussione in cucina ha catturato l'attenzione degli spettatori che stavano seguendo la diretta su Mediaset Extra.

Conflitto nella cucina del Grande Fratello: Alessio vs. Federico

Era quasi l'ora di pranzo quando Beatrice e Sergio si sono proposti di creare un passato di verdure, facendo uno "svuota frigo". Tuttavia, l'armonia culinaria è stata interrotta dall'insolito pasto di Alessio: un avocado e salmone per colazione.

La sua scelta ha attirato l'attenzione di Beatrice, l'attrice gli ha fatto presente che lo scopo della giornata era eliminare il cibo maturo: "Non vale la pena sprecare un avocado che è ancora duro", ha affermato la Luzzi.

Alessio si è giustificato ribattendo: "L'ho preso perchè non ho saputo riconoscere che l'avocado fosse ancora troppo duro". Nella discussione è intervenuto Federico a cui non sono piaciuti i toni usati da Falsone: "Perché devi reagire sempre in questo modo?", ha detto Massaro.

Il confronto si è trasformato in un dibattito quando Alessio ha reagito con irritazione alle osservazioni di Federico, sottolineando che quest'ultimo si intromette spesso in questioni che non lo riguardano: "Stai sempre in mezzo come il prezzemolo", ha esclama molto seccato "Non ti mettere in mezzo in un dialogo che sto avendo con un'altra persona".

"Io lo dico per te perché arrivi in un modo che non sei, c'è modo e modo di rispondere" ha replicato Federico, i due hanno continuato a battibeccare per alcuni minuti non trovando un punto d'accordo.

Vecchie ruggini: Proteine scomparse

Non è la prima volta che Federico e Alessio hanno da ridire in queste ultime ore. Il giorno precedente un'altra discussione era nata quando Falsone non ha trovato il sacchetto delle sue proteine.

Il concorrente, che nella vita privata attualmente si occupa di compravendita di immobili, ha trovato la busta vuota con il suo nome nella spazzatura. Alessio ha accusato Federico, l'unico che nella casa prende le proteine, di avergliele 'rubate'.

"Chiedi i video in confessionale", si è difeso Federico, negando una sua diretta responsabilità. Alessio gli ha ricordato che la produzione, come è accaduto in altre occasioni, non mostra ai concorrenti i video su richiesta.