Grande Fratello, anticipazioni della puntata del 25 settembre: Samira è la protagonista di stasera

Il Grande Fratello torna stasera 25 settembre 2023 su Canale 5 alle 21:30 con la quarta puntata. Protagonista della serata sarà Samira con lei si parlerà di paternità. La ragazza non ha mai conosciuto il padre ed in passato ha sempre detto che non ha nessuna intenzione di incontrarlo. Ecco le anticipazioni di questa sera.

Grande Fratello: dove seguirlo in Tv e streaming

L'appuntamento con il Grande Fratello è fissato per stasera alle 21:20 su Canale 5. È inoltre possibile seguirlo in streaming su Mediaset Infinity. In studio saranno presenti Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffetti. Le trasmissioni in diretta settimanali sono previste per il lunedì e il venerdì.

Le anticipazioni del 18 settembre

Alfonso Signorini nella clip caricata su Mediaset Infinity ha rivelato le anticipazioni della puntata del 21 settembre: "Come avete visto nel daytime di oggi cominciano a cadere le maschere. Sono bastate delle domande quasi innocenti da parte del Grande Fratello perché ognuno si schierasse e dicesse la sua. E questo ha fatto saltare i precari equilibri nella Casa. Stasera approfondiremo questo argomento che ha diviso letteralmente gli inquilini in varie fazioni", ha detto il conduttore riferendosi alla lite scoppiata nella casa.

Stasera si parlerà anche di paternità, ha annunciato Alfonso: "Ma come voi ben sapete Grande Fratello si occupa molto volentieri di sentimenti ed emozioni. Questa sera parleremo di Samira e conosceremo un po' meglio la storia di questa ragazza che è cresciuta senza avere mai conosciuto suo padre e di come questi primi giorni di isolamento nella Casa le hanno fatto cambiare un po' la prospettiva, lei è sempre stata molto dura nei confronti di un padre mai avuto. Adesso, forse, si apre in lei la curiosità e la possibilità di poterlo conoscere".

Di paternità si parlerà anche con Paolo Masella: "Indagheremo il rapporto della paternità. Stasera sarà approfondito anche per Paolo, perché lui ha il rifiuto di suo padre. Un padre con cui non vuole avere più nulla a che fare. Lui ha idealizzato sua madre che lo ha cresciuto, lo ha sostenuto e che ancora oggi è il suo punto di riferimento, ma con la figura del padre non ha ancora fatto la pace".