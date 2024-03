Grande Fratello anticipazioni puntata 25 marzo: Vincitore del reality show ed esito del televoto

Stasera 25 marzo va in onda su Canale 5 l'ultima puntata del Grande Fratello: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Questa sera, 25 marzo 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finale del Grande Fratello. Il reality show è giunto al suo quarantaseiesimo appuntamento, l'ultimo di questa edizione. Nel corso della puntata, conosceremo l'esito del primo televoto e, infine, sapremo chi sono i concorrenti che spegneranno le luci della casa più spiata d'Italia.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per un nuovo appassionante appuntamento con il Grande Fratello ricco di sorprese.

La Finale

Dopo 197 giorni nella Casa, è arrivato il momento dell'attesissima finale. A contendersi il sogno della vittoria ci sono: Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Perla Vatiero.

A loro si aggiungerà il sesto finalista, a contendersi l'ultimo posto sono Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D'Ottavi, protagonisti al televoto aperto giovedì scorso da Alfonso Signorini. I sondaggi, al momento, danno favorito Sergio.

Chi vincerà il reality show? La risposta degli esperti

Per i bookmaker il Grande Fratello sarà vinto da una donna: gli esperti danno come favorita Beatrice Luzzi che dovrebbe spegnere la Casa con Perla Vatiero. Alle loro spalle ci sono Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Letizia Petris. Minime le possibilità per Simona Tagli, anche se i vari televoti flash potrebbero riservare delle sorprese.