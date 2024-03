Grande Fratello, Anita ascolta il messaggio di Edoardo: 'Un tradimento è un tradimento non ci vedremo più'

Anita Olivieri, protagonista dell'ultima puntata di Verissimo, ha condiviso la sua esperienza davanti a Silvia Toffanin. L'ex partecipante al Grande Fratello ha parlato anche della sua storia con Edoardo Sanson, il ragazzo che ha lasciato per Alessio Falsone.

Anita Olivieri del Grande Fratello: "La mia storia con Edoardo"

"Edoardo ed io abbiamo condiviso dieci lunghi anni insieme. Una relazione densa di sfumature, complessa e intricata. Una vera altalena emotiva tipica delle relazioni adolescenziali, in cui si sperimenta - ha raccontato Anita - si ritorna sui propri passi e si cerca di affrontare la quotidianità. Dopo due anni di separazione, ci siamo ritrovati. All'inizio pensavo che non ci fosse niente di meglio di lui. Ma poi, durante altre relazioni, ho capito che forse lui era davvero la mia migliore scelta."

"Abbiamo trascorso venti giorni insieme durante l'estate, tra vacanze, musica e cene romantiche - ha continuato Anita - Ma sapevo che il vero banco di prova sarebbe stato settembre, quando avremmo dovuto tornare alla realtà quotidiana, con il lavoro e i problemi della vita. Poi a settembre si è presentata questa occasione e io di fatto, come ho detto a lui, ho messo davanti me, cosa che non ho mai fatto in 15 anni. Sentivo che ora era il mio momento".

E ancora: "Durante questi anni ho iniziato una terapia, sperando di migliorare noi come coppia. Ma ho capito che non si può fare terapia per due persone. A un certo punto ho capito che avevo fatto tutto quello che potevo per migliorare me stessa, ma non potevo farlo per entrambi".

La replica di Edoardo

Successivamente, Silvia Toffanin ha mostrato ad Anita un videomessaggio di Edoardo, che ha espresso il suo dolore e la delusione per la fine della loro storia:

"Quando Anita è entrata nella Casa, ero preoccupato di non poterla vedere, di non condividere momenti con lei" ha esordito Edoardo che ha spiegato che durante questi mesi ha sentito parole che lo hanno profondamente toccato, come "se lui entra qui dentro io esco con lui" e "lo vedo come padre dei miei figli", che riflettevano i suoi stessi sentimenti e per questo ha deciso di fidarsi e di non guardare indietro, accettando di affrontare il futuro insieme "San Valentino è stato un momento estremamente toccante, un momento che andava oltre il mio essere", ha detto riferendosi alla sorpresa fatta il 14 febbraio ad Anita.

"Tuttavia, ciò che è successo dopo è stato inaspettato", ha continuato Edoardo ammettendo che la situazione gli ha causato molto dolore. Infine, Edoardo ha riflettuto sul fatto che, nonostante non fossero ufficialmente fidanzati, la relazione era profonda e significativa, essendo cresciuti insieme per dieci anni. Il tradimento ha segnato la fine di questa fase della loro vita insieme, e mentre il rapporto rimarrà nel passato, è difficile immaginare una ricomposizione.

"Però il tradimento è tradimento. Credo che in questo momento sia addirittura difficile ricucire il rapporto, sono sicuro che la relazione sia arrivata a un punto di fine. Fa parte al passato per me, e rimarrà", ha affermato con convinzione Edoardo Sanson.

Anita e Alessio

"Non mi aspettavo questa reazione da lui. Vorrei incontrarlo per chiarire, anche se sono uscita dal programma da poco e devo ancora capire cosa è successo. Voglio essere lucida quando lo vedrò", ha affermato tra le lacrime Anita dopo aver visto il video.

Infine, Anita ha parlato del suo rapporto con Alessio Falsone, con cui ha iniziato una nuova relazione: "Alessio è una persona che devo ancora conoscere. Mi sono sentita libera di essere me stessa con lui, di lasciarmi andare. Non so se ho fatto bene o male, ma sono sicura che c'è qualcosa di speciale tra noi".

Subito dopo, nello studio di Verissimo è entrato anche Alessio Falsone che si è detto dispiaciuto per Edoardo Sanson. L'ex gieffino ha spiegato di aver attraversato delle esperienze simili e capisce il dolore di Edoardo. "È vero, la vita può essere ingiusta e le cose possono prendere una piega inaspettata. Sono felice per me. Tra noi è nata come amicizia, poi mi sono accorto che la cercavo è da là è inizato tutto".