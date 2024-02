Grande Fratello anticipazioni puntata 21 febbraio: Beatrice e Marco a confronto, risultato del televoto

Questa sera, 21 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show è giunto al suo trentottesimo appuntamento. Nel corso della puntata, conosceremo le dinamiche che si sono sviluppate nelle ultime quarantotto ore e chi tra i nominati perderà il televoto, non eliminatorio, di questa sera.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per un nuovo appassionante appuntamento con il Grande Fratello ricco di sorprese.

Confronti tra i concorrenti

Federico Massaro è in nomination, è come sempre non ha gradito la decisione dei suoi coinquilini di mandarlo al televoto, tanto dal lanciarsi in piscina con gli abiti addosso. Non sentendosi capito, ha rinfacciato ai compagni di fermarsi solamente al suo aspetto fisico, senza considerare mai la sua bontà d'animo.

Beatrice e Marco avranno modo di confrontarsi ancora una volta Dopo il faccia a faccia della scorsa settimana, i due concorrenti avranno una nuova opportunità per chiarirsi.

Simona, a causa del suo carattere forte ma poco apprezzato, dovrà affrontare Rosy e Alessio, con i quali ha avuto numerosi screzi. Rosy è stata anche la protagonista di una sgradevole imitazione della showgirl nell'ultima puntata del reality show.

Sorprese e nomination

Una sorpresa attende Greta che potrà riabbracciare la nonna e il nonno. Quest'ultimo ha anche in serbo qualcosa di divertente per il resto degli Inquilini.

Non mancherà un momento dedicato a Grecia e alla sua discutibile cucina.

Per finire, verrà svelato l'esito del televoto che vede protagonisti Beatrice, Sergio, Stefano, Federico e Marco. Il meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. Al momento nei sondaggi l'unica tranquilla sembra essere Beatrice Luzzi.