Grande Fratello, anticipazioni della puntata del 20 novembre: due nuovi ingressi ed esito del televoto

Stasera, 20 novembre 2023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, la ventunesima. Nel corso della serata due nuovi concorrenti entreranno nella casa del Grande Fratello, si tratta di volti noti al grande pubblico. Inoltre conosceremo l'esito del televoto, i due concorrenti più votati saranno immuni alle prossime nomination.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per una nuova puntata appassionante e ricca di sorprese, del Grande Fratello.

Due nuovi concorrenti ed il destino di Alex Schwazer

Questa sera due volti nuovi entreranno nella casa più spiata d'Italia, si tratta di un'attrice ed uno sportivo molto noto al pubblico dei reality. La prima è Sara Ricci, che nella soap Vivere ha interpretato Adriana Gherardi.

Il secondo è il campione di Judo Marco Maddaloni, che nel 2019 ha partecipato all'Isola dei Famosi, vincendo il reality che quell'anno era condotto da Alessia Marcuzzi.

Questa sera Alex Schwazer deciderà il suo destino, l'atleta, a cui non è stata ridotta la squalifica per doping, non potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi. Stasera sapremo se ha deciso di continuare il suo percorso nel reality show o di abbandonare il programma.

Mirko, Perla ed Angelica

Sembra che Mirko e Perla come entità singole non esistano per gli autori del Grande Fratello. In attesa che Greta, fidanzata di Mirko, faccia sentire la sua voce all'interno della Casa, nella puntata di stasera si parlerà del rapporto di Mirko ed Angelica e di come è cambiato dopo l'ingresso di Perla.

Angelica e Mirko nelle prime settimane si erano avvicinati molto, tanto che Greta Rossetti, fidanzata di Mirko, irruppe nella casa dando della gatta morta ad Angelica.

Sorprese e messaggi

A distanza di due mesi dall'ingresso nel loft di Cinecittà, Massimiliano Varrese riceverà una sorpresa dolcissima: avrà l'opportunità di riabbracciare sua figlia Mia, che ha sei anni.

Letizia avrà un messaggio dalla sua ex fidanzata Nicole che in alcune storie di Instagram l'ha accusata di averle messo le mani addosso e tradita durante la loro relazione.

Televoto e Nomination del Grande Fratello di stasera

Per concludere, conosceremo il verdetto del televoto, nell'ultima puntata in nomination sono finiti Ciro, Giuseppe, Grecia, Letizia, Paolo e Rosy. I due più votati saranno immuni alle prossime nomination eliminatorie.