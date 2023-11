Grande Fratello: Giampiero Mughini abbandona in diretta, Alex Schwazer niente Olimpiadi

Giampiero Mughini ha abbandonato in diretta il Grane Fratello, ad Alex Schwazer è stata confermata la squalifica per doping

La ventesima puntata del Grande Fratello è finalmente andata in onda, dopo lo slittamento causato dal match di tennis Sinner-Rune su Rai 2. Nel corso della serata ci sono stati momenti molto emozionanti come l'addio di Giampiero Mughini e le notizie su Alex Schwazer, che ha annunciato la sua mancata partecipazione alle Olimpiadi di Parigi. Infine il pubblico ha appreso l'esito del televoto e delle nomination.

Le scuse di Alfonso Signorini al pubblico del Grande Fratello

La puntata è iniziata con le scuse di Alfonso Signorini al pubblico del Grande Fratello. La ventesima puntata era programmata per mercoledì 15 novembre, ma è stata posticipata di ventiquattro ore per evitare che il programma di Gerry Scotti Io Canto Generation si scontrasse con il match di tennis delle Atp Finals, Sinner-Rune

"Mi voglio scusare con il pubblico da casa, dovevamo andare in onda ieri, come annunciato più volte nella scorsa puntata, invece siamo in onda oggi. Ci scusiamo per lo spostamento. Abbiamo avvisato tutti, tranne la Buonamici, rimasta qui da ieri", ha scherzato Signorini.

Giampiero Mughini lascia la Casa

Giampiero Mughini ha deciso di abbandonare il Grande Fratello, il concorrente aveva varcato la porta rossa lo scorso 16 ottobre e, come previsto, è rimasto all'interno della casa solo un mese.

Il giornalista ha spiegato la sua decisione dicendo che dipende al 25% dalla sua vigliaccheria: ha necessità di tornare dai suoi affetti e ritrovare le sue abitudini. Il 75% è invece legato a una scadenza cruciale: deve completare la stesura di un libro entro la fine di dicembre.

Alex Schwazer: squalifica confermata

Alex Schwazer ha saputo in diretta televisiva che l'Agenzia Mondiale Antidoping, come avevano previsto gli esperti del settore, non ha accolto il suo appello per la riduzione della squalifica, l'atleta non potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Alex Schwazer non partecipera alle Olimpiadi di Parigi

"Dopo due anni, è giunta la comunicazione e purtroppo non è favorevole. Sono profondamente dispiaciuto perché ritengo che questa decisione non sia stata presa in modo neutro. Credo che stia pagando il prezzo di non aver accettato un verdetto della giustizia sportiva e di aver lottato per anni per dimostrare la mia innocenza", ha detto Alex ai coinquilini.

L'atleta ha spiegato che continuerà ad allenarsi e nei prossimi giorni valuterà i passi da compiere sia riguardo alla squalifica sia per la sua permanenza nella casa. A consolarlo c'e' stato un video messaggio della moglie Kathrin Freund.

Il verdetto del televoto e le nomination

Dopo la puntata di lunedì al televoto erano finiti sei concorrenti: Anita, Beatrice, Ciro, Grecia, Massimiliano e Rosy. Il pubblico doveva scegliere due preferiti. Beatrice Luzzi ha quasi doppiato Anita, la seconda preferita dal pubblico. Queste le percentuali: Beatrice 42%, Anita 22%, Grecia 17%, Massimiliano 8%, Rosy 6%, Ciro 5%. Le prime due non potranno essere nominate questa sera.

Le donne si sono votate tra loro in maniera palese nella SuperLed. Gli uomini si sono votati nel segreto del confessionale.

Beatrice nomina Letizia

Rosy nomina Letizia

Letizia nomina Rosy

Anita nomina Grecia

Grecia nomina Rosy

Angelica nomina Grecia

Fiordaliso nomina Grecia

Massimiliano nomina Paolo

Paolo nomina Ciro

Ciro nomina Giuseppe

Vittorio nomina Ciro

Alex nomina Ciro

Mirko nomina Ciro

Giuseppe nomina Ciro

Anche questa settimana al televoto finiscono sei concorrenti: Ciro, Giuseppe, Grecia, Letizia, Paolo e Rosy. I due più votati saranno immuni dalle prossime nomination eliminatorie.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Giampiero Mughini saluta i compagni