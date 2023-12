Grande Fratello, anticipazioni della puntata del 2 dicembre: Greta entra nella Casa ed esito del televoto

Stasera, 2 dicembre 2023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, la ventitreesima. Nel corso della serata, Greta varcherà la porta rossa per unirsi a Mirko e Perla, tutti insieme appassionatamente sotto il tetto del reality show. Conosceremo inoltre l'esito del televoto ed i due concorrenti più votati avranno l'immunità.

Le anticipazioni del Grande Fratello

Anche questa sera Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Bonamici e Rebecca Staffelli per una nuova puntata appassionante e ricca di sorprese, del Grande Fratello.

Rosanna Fratello e Greta Rossetti sono le nuove concorrenti

Questa sera la casa più spiata d'Italia accoglierà due nuovi concorrenti: Rosanna Fratello e Greta Rossetti. La prima, 72 anni, è un'icona della musica italiana. Nel loft di Cinecittà ritroverà la sua collega Fiordaliso; scopriremo subito come sono i loro rapporti e se tra le due artiste ci sarà complicità o competizione.

Greta Rossetti ritroverà invece il suo ex Mirko, lasciato in diretta lo scorso lunedì, e Perla, anche lei ex fidanzata di Mirko. Stasera occhi puntati sull'imprenditore per vedere come reagirà a questa situazione e se finalmente farà una scelta definitiva, dopo che poche ore fa ha provato a baciare Perla.

Sorprese

Giuseppe questa settimana sarà al centro di una sorpresa: il bidello calabro potrà riabbracciare suo padre. A quanto pare il signor Garibaldi ha qualcosa da dire anche a Beatrice.

Esito del Televoto

Nella precedente puntata del Grande Fratello sono finiti al televoto, non eliminatorio ben nove concorrenti: Alex, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio. I due più votati saranno immuni alle prossime nomination.

Al momento i sondaggi del web danno in testa, ancora una volta Beatrice. Per il secondo posto potrebbe esserci un testa a testa circoscritto a Vittorio ed Anita.