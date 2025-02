Grande Fratello, anticipazioni di giovedì 6 febbraio: chi verrà eliminato, Jessica Morlacchi vs Amanda Lecciso

Nuova puntata alle porte per il Grande Fratello, che stasera su Canale 5, dalle 21:30, dovrà decretare chi sarà il concorrente eliminato dal folto gruppo dei nominati. Le anticipazioni parlano anche di un duro confronto tra Jessica e Amanda e di una bella sorpresa per Maxime.

Anticipazioni 6 febbraio: chi abbandonerà la casa?

Jessica Morlacchi

Sono ben nove i concorrenti finiti in nomination nella puntata di lunedì 3 febbraio: Amanda Lecciso, Eva Grimaldi, Giglio, Iago Garcia, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Maxime, Shaila Gatta e Pamela Petrarolo. Uno di loro dovrà lasciare per sempre la casa del Grande Fratello prima della fine della puntata.

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum Free, la maggior parte degli spettatori vorrebbe che a rimanere in casa fossero Iago Garcia, Javier Martinez e Amanda Lecciso. Fanalini di coda, invece, Pamela Petrarolo e Maxime, che sarebbero dunque quelli a maggior rischio eliminazione.

Una sorpresa inaspettata per Maxime

Ha una nomination che pende sulla sua testa, eppure la produzione ha preparato una bella sorpresa per Maxime. Perchè il concorrente di sicuro non si aspetta che, pronto a entrare nella Casa per sostenerlo, c'è suo padre.

Maxime ha parlato più volte del loro rapporto difficile, delle incomprensioni continue e del complesso nei confronti di un padre "ingombrante": medico affermato, grande studioso, considerato un pilastro nella sua comunità.

Il confronto di Amanda e Jessica, gli #Helevier

Javier ed Helena

Non dovrebbero esserci clip dedicata a Shaila e Lorenzo, nonostante la crisi che la coppia sta affrontando, ma di coppie si parlerà moltissimo e in particolare degli #Helevier, come sono stati ribattezzati dal fandom, ovvero di Helena e Javier.

Il loro avvicinamento, seguito alla puntata del 3 febbraio, non è certo passato inosservato: i loro coinquilini hanno idee molto precise in merito, in particolare Zeudi, che, dopo essersi avvicinata a Helena, dopo la momentanea uscita della brasiliana era finita nelle attenzioni del pallavolista argentino.

Spazio poi al confronto, che immaginiamo non risparmierà toni molto accesi, tra Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso. La pugliese sta cercando di farsi conoscere di più e ha stretto amicizia con Helena. L'ex cantante dei Gazosa invece proprio non riesce a vedere di buon occhio la terza sorella Lecciso: durante l'ultima diretta, dopo le continue battute taglienti al suo indirizzo, ha lasciato intendere che sia una "mantenuta". Cosa che non è andata giù ad Amanda, che stasera potrà rispondere per le rime.