Grande Fratello, anticipazioni 24 marzo: chi sarà eliminato, i sondaggi, ci sarà un doppio televoto?

Stasera su Canale 5 alle 21:30 andrà in onda la semifinale del Grande Fratello 18. A sei mesi di distanza dall'ingresso nella casa, in gioco restano ancora 9 concorrenti, di cui tre finalisti - Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma -. Come le anticipazioni ci ricordano, per tre di loro non è ancora detta l'ultima parola, vista la presenza di un televoto eliminatorio ancora aperto.

Chi verrà eliminato lunedì 24 marzo? Cosa dicono i sondaggi

In nomination, in attesa dei risultati di un televoto eliminatorio, una settimana fa sono finiti Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio.

Chi di loro tre dovrà lasciare per sempre la Casa a un passo dalla finale? I sondaggi condotti su Grande Fratello Forum Free svelano che bel il 70,1% ha dichiarato di essere favorevole alla permanenza nel reality della modella brasiliana. Staccato di parecchio è Giglio, mentre Chiara sembra la candidata all'eliminazione.

Ecco le percentuali:

Helena Prestes - 70,15%

Luca Giglioli - 15,9%

Chiara Cainelli - 13,9%

Sappiamo però che da qualche settimana i sondaggi non sono più molto attendibili, e questo perchè i risultati del televoto vengono ormai inquinati da fandom tossici che creano ad hoc migliaia di indirizzi email falsi per poter portare avanti nel gioco il proprio concorrente preferito, indifferentemente da quello che si faccia o meno in quella casa.

Il primo televoto della serata, tra l'altro, mette l'uno contro l'altro i tre fandom più forti dell'edizione: quello degli #Helevier, che voterà per Helena, quello degli #Shailenzo, che dividerà i propri voti tra Giglio e Chiara, e quello, il più temuto (e scorretto), delle #Zelena, che mostrerà il proprio supporto a Chiara, appena rientrata nelle grazie di Zeudi Di Palma, giusto in tempo per la puntata.

Chi vincerà il Grande Fratello 18?

I primi tre finalisti ci sono già, come si diceva, altri due dovrebbero essere nominati stasera, dove i televoti eliminatori potrebbero essere quindi due. Dopo aver scoperto chi tra Helena, Giglio e Chiara dovrà lasciare immediatamente la casa, infatti, il reality dovrebbe indire un nuovo televoto flash che consentirà di giungere alla finale del 31 marzo con meno concorrenti.

Intanto fervono i pronostici su chi, alla fine, la spunterà su tutti: se il nome più accreditato fino a qualche settimana fa era quello di Lorenzo Spolverato, ora invece la maggior parte degli scommettitori (e degli inquilini) concorda sul nome di Zeudi Di Palma.