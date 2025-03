Grande Fratello, le truffe sugli aerei e le chat Telegram per il televoto: nuove rivelazioni a Striscia

Striscia la Notizia torna ad attaccare Il Grande Fratello, denunciando presunti brogli nel televoto tramite email rubate e truffe sulle raccolte fondi per gli aerei dedicati ai concorrenti.

Continua la crociata di Striscia la Notizia contro i programmi prodotti da Endemol Shine Italy, in particolare Affari Tuoi e Il Grande Fratello. Nella puntata del 20 marzo, il TG satirico di Antonio Ricci ha nuovamente puntato il dito contro il reality show condotto da Alfonso Signorini, denunciando presunte manipolazioni del televoto da parte dei fan e truffe legate alle raccolte fondi per gli aerei che sorvolano il loft dei Lumina Studios.

Manipolazioni nel televoto: il caso delle email rubate

Valerio Staffelli, inviato di Striscia e padre di Rebecca, che fa parte del team del Grande Fratello, ha intervistato una fan pentita, la quale ha rivelato come l'acquisto di pacchetti di email sul dark web possa influenzare le votazioni settimanali. "Esistono liste di email con relative password rubate. Abbiamo accesso a file contenenti decine di migliaia di indirizzi, alcuni con 20.000 email, altri con 90.000 e persino 250.000", ha spiegato la ragazza.

"Per evitare di essere scoperti, si registrano queste email sul sito del Grande Fratello, si conferma la verifica ricevuta e poi si cancellano le tracce. È una pratica illegale, perché si usano credenziali appartenenti ad altre persone, letteralmente rubate. Più si sfruttano questi pacchetti di email, maggiore sarà l'impatto sulle votazioni", ha raccontato la testimone.

La denuncia di Giulia: "Soldi raccolti, ma gli aerei non sono mai decollati"

Oltre alle presunte irregolarità nel televoto, Striscia la Notizia ha approfondito anche le truffe legate alle raccolte fondi per gli aerei con messaggi di supporto ai concorrenti. Anche quest'anno, alcuni malintenzionati avrebbero approfittato della buona fede dei fan per raccogliere denaro destinato ai voli, intascando invece le somme raccolte.

Sul sito del TG satirico si legge l'intervista a Giulia, una fan attiva nel fandom di Tommaso Franchi. La ragazza ha spiegato che, nelle chat del gruppo, erano stati raccolti migliaia di euro con l'obiettivo di finanziare il passaggio di aerei sopra la casa del reality. Tuttavia, quei voli non sono mai partiti. L'organizzatore dell'iniziativa ha rifiutato di restituire il denaro ai donatori, giustificandosi con difficoltà personali. Non solo: alcuni fan sarebbero stati persino minacciati affinché restassero in silenzio sulla vicenda.