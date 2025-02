Grande Fratello, anticipazioni 17 febbraio: chi uscirà, i sondaggi, il nuovo finalista, sorpresa per Stefania

Puntata numero 32, stasera su Canale 5, per il Grande Fratello, che dovrà fare qualcosa per rimediare all'emorragia di ascolti dello scorso giovedì, quando si è scontrato con Sanremo. Dalle anticipazioni sappiamo che la Casa perderà un inquilino in questo lunedì 17 febbraio, perchè il televoto ancora aperto è eliminatorio.

Chi lascerà il Grande Fratello stasera? Cosa dicono i sondaggi

Amanda Lecciso

Giovedì sono stati in 6 a finire in nomination, adesso uno tra Alfonso, Amanda, Chiara, Giglio, Iago e Shaila dovrà abbandonare la Casa. I sondaggi pubblicati su Grande Fratello Forum Free restituiscono al momento questi risultati:

Amanda Lecciso 33,16%

Iago Garcia con il 32,09%

Shaila Galla con il 15,03%

Chiara Cainelli con il 6,78%

Alfonso D'Apice con il 6,55%

Luca Giglioli con il 6,38%

Ci sarebbe il rischio concreto, dunque, che possa lasciare per sempre la casa più spiaa d'Italia, a un passo dalla finale, uno tra Chiara, Alfonso e Giglio, mentre Amanda e Iago dovrebbero essere al sicuro, ma come sempre è impossibile dire prima cosa accadrà in puntata.

Una sorpresa per i nominati e per Stefania Orlando

Stefania Orlando

Dopo cinque mesi di convivenza, i concorrenti sono ormai divisi in due gruppi contrapposti, tra tensioni crescenti e alleanze in bilico. Riusciranno a ricucire i rapporti o la frattura è ormai insanabile?

Ci sarà spazio anche per un'emozionante sorpresa per Stefania, che sta attraversando un momento difficile a causa di alcuni scontri con i ragazzi più giovani. Per lei, una visita speciale: la sua migliore amica, Anna Pettinelli, pronta a darle tutto il suo supporto. E non è tutto! Anche alcuni inquilini a rischio eliminazione riceveranno sorprese dai loro cari.

Il televoto flash e l'elezione di un nuovo finalista?

In puntata dovrebbe esserci spazio anche per un altro televoto flash che non decreterà alcuna eliminazione. Al contrario, dovrebbero essere chiamate a votare tutte le donne ancora in gioco per eleggere la seconda finalista dell'edizione, che si affiancherà così a Lorenzo Spolverato.