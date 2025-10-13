Grande Fratello, anticipazioni del 13 ottobre: scontri, decisioni difficili e sondaggi sul primo eliminato

Scontri, provocazioni e nomination: stasera il Grande Fratello mette i concorrenti davanti a decisioni importanti. Tutti i dettagli e le previsioni sull'eliminazione della puntata.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura, con la presenza in studio dei commentatori speciali Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Come riportato dalla guida TV Mediaset, la puntata andrà in onda a partire dalle 21:20; tuttavia, come sappiamo, questo orario è indicativo: la scorsa settimana, infatti, la diretta è iniziata intorno alle 22:00 a causa del prolungamento de La Ruota della Fortuna. Ecco tutte le anticipazioni di ciò che accadrà questa sera nella Casa più spiata d'Italia:

Scontri e tensioni nella Casa

Tra i temi principali della puntata ci sarà lo scontro tra Omer Elomari e Jonas Pepe. I due sono arrivati quasi alle mani e la maggior parte dei coinquilini si è schierata con Jonas. Alcuni, come Giulio, hanno addirittura visto in Omer un atteggiamento da bullo. Tuttavia, i video condivisi sui social non chiariscono del tutto la dinamica del litigio, che sembrerebbe essere nato da una provocazione di Jonas. Nei giorni scorsi, Omer, di origini siriane, è stato spesso isolato dal resto della Casa.

Un altro protagonista di cui si parlerà è Rasha Younes, ragazza di origini palestinesi che, pur essendo entrata da poco, ha già conquistato l'attenzione dei coinquilini. Nei giorni scorsi c'è stato un piccolo scontro tra Rasha e Omer su motivi legati all'islamismo, anche se non sembra che l'argomento sarà approfondito nella puntata di stasera.

Giulio Carotenuto

Prime nomination e possibili eliminazioni

Questa sera ci sarà la prima eliminazione tra i tre concorrenti finiti in nomination la scorsa settimana: Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari. Secondo i sondaggi online, il concorrente più probabile a salvarsi sembra essere Omer, mentre Giulio dovrà sperare negli ultimi voti per recuperare il distacco da Matteo. I dati dei principali sondaggi sono:

Omer Elomari : 52-53%

: 52-53% Matteo Azzali : 25-28%

: 25-28% Giulio Carotenuto: 20-22%

Una proposta sorprendente per i concorrenti

Le anticipazioni diffuse dalla produzione rivelano che il Grande Fratello metterà i "casalinghi" e le "casalinghe" davanti a un bivio provocatorio, proponendo loro una scelta molto difficile che potrebbe cambiare le dinamiche nella Casa. Non resta che sintonizzarsi stasera su Canale 5 per scoprire come si evolveranno le tensioni tra i concorrenti e chi sarà il primo eliminato di questa nuova edizione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: la tensione tra Omer e Jonas esplode in un diverbio tra i due in cucina