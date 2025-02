Grande Fratello, anticipazioni del 13 febbraio: Signorini sfida Sanremo con polemiche e affinità di coppia

La ricetta del Grande Fratello per sfidare Sanremo 2025 in questo giovedì 13 febbraio? Polemiche, liti e un televoto con sorpresa: ecco tutte le anticipazioni.

La decisione l'ha presa Mediaset e Alfonso Signorini ha eseguito: il Grande Fratello sfiderà Sanremo 2025 stasera, giovedì 13 febbraio. A quasi un'ora dall'inizio della kermesse, il reality andrà in onda su Canale 5 (e c'è il caso che possa terminare mentre su Rai 1 sarà già in onda il DopoFestival). La ricetta per provare a racimolare numeri accettabili dai dati Auditel? Le anticipazioni parlano di scontri verbali feroci, un gioco sulle affinità di coppia e una novità importante sulla prossima eliminazione.

Grande Fratello: cosa succederà giovedì 13 febbraio

Chiara Cainelli

Il clima nella Casa si è fatto incandescente dopo il litigio tra Mariavittoria e Shaila. La situazione non è migliorata neppure tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli, nè tra Iago Garcia e Alfonso D'Apice. Tutte dinamiche che hanno bisogno di essere chiarite, ecco perchè nella puntata odierna i concorrenti potranno tornare sulle discussioni che hanno animato le ultime giornate.

Largo poi ai dubbi di tutti gli inquilini su Lorenzo e il suo posto già assicurato in finale. Alla polemica degli spettatori dopo un televoto dall'esito assai dubbio, si sono aggiunte le critiche di molti altri compagni di viaggio. La più pesante in questo senso è stata Helena, che sulla questione ha chiosato: "La finale? O gliel'hanno regalata gli autori o al pubblico piace una persona così. Non lo so proprio, ragazzi".

A stemperare la tensione, in vista di San Valentino, ci sarà un gioco che sonderà l'affinità delle quattro coppie della casa. Chi vincerà riceverà un premio.

A proposito di coppie: Alfonso Signorini cercherà di fare da paciere tra Helena Prestes e Chiara Cainelli. Tra le due non c'è mai stato un buon rapporto ma adesso la loro reciproca antipatia sta mettendo a dura prova anche il legame tra i loro fidanzati, Alfonso D'Apice e Javier Martinez.

L'esito del televoto

Stefania Orlando

A meno di uscite volontarie dalla Casa, come è successo lunedì con Pamela Petrarolo, stasera non sarà eliminato nessun concorrente. Il televoto, al momento ancora aperto, servirà infatti a decretare chi è il preferito tra i 7 concorrenti in nomination: Amanda, Chiara, Iago, Jessica, Maria Teresa, Maxime e Stefania. C'è una novità importante, però: il nome che riceverà la maggior parte dei voti non soltanto guadagnerà l'immunità, ma sarà poi chiamato a prendere un'importante decisione sulla prossima eliminazione.