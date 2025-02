Grande Fratello, anticipazioni 10 febbraio: chi sarà il primo finalista, chi verrà eliminato, i sondaggi

Il Grande Fratello procede a grandi passi verso la finale, che dovrebbe andare in onda il 31 marzo. La puntata di stasera su Canale 5, in prima serata, dovrebbe per esempio decretare, in base alle anticipazioni, chi sarà il primo finalista tra gli uomini ancora in gara.

Anticipazioni del 10 febbraio: una sorpresa per Zeudi

Iago Garcia

La puntata di lunedì 10 febbraio, come già detto, stabilirà chi sarà il primo finalista tra gli uomini della casa. Sono in tre a contendersi il titolo, in base alle preferenze fin qui manifestate dal pubblico: Iago, Lorenzo e Javier. Come reagirà alla notizia il resto degli inquilini?

Ci sarà naturalmente tanto spazio anche per parlare delle dinamiche interne al gruppo assai eterogeneo di coinquilini. La relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez, che hanno fatto per la prima volta l'amore approfittando di una romantica notte nel tugurio, ha creato assai scompiglio. Non soltanto perchè sono in tanti a non credere alla sincerità dei loro sentimenti.

La più colpita dalla nascita di questa coppia è stata naturalmente Zeudi Di Palma. L'ex Miss Italia, dopo aver manifestato interesse per Helena, dopo essere stata corteggiata da Javier, è stata praticamente esclusa da quello che si preannunciava già come un triangolo. Stasera a riportare il sorriso sul suo volto ci penserà la sorpresa che gli autori hanno organizzato: sarà raggiunta nella Casa dal fratello Giuseppe.

Stefania Orlando

La tregua però non dovrebbe durare a lungo, perchè, dagli spoiler, sembra che potrebbe esserci un confronto a favor di telecamere tra lei e Stefania Orlando, che l'ha più volte accusata in settimana di costruire solo "trame sentimentali", come strategia furba e opportunista.

Jessica Morlacchi, dopo aver raccontato la sua storia nella "linea della vita", sarà protagonista di un'esibizione canora all'interno della Casa.

Chi verrà eliminato stasera al Grande Fratello? I sondaggi

La scorsa settimana erano finiti in nomination Amanda, Iago, Pamela, Stefania e Zeudi. L'uscita dalla Casa a sorpresa di Pamela Petrarolo ha però di fatto annullato il televoto.

I sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum Free davano Amanda Lecciso come favorita, con 25,67%, al secondo posto, nonostante i continui attacchi dei coinquilini, c'è Iago Garcia, seguito da Pamela Petrarolo. Fanalino di coda sono Stefania Orlando e Zeudi Di Palma.