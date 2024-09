Grande Fratello annunciata la terza concorrente Nip: è un’esperta di reality show

Come nella passata edizione, anche quest'anno il Grande Fratello ha deciso di far convivere sotto lo stesso tetto personaggi del mondo dello spettacolo e illustri sconosciuti. Tuttavia, i concorrenti Nip (non famosi) annunciati fino a oggi non sembrano del tutto estranei al mondo dello show business, contrariamente a quanto promesso dal conduttore Alfonso Signorini.

Da Temptation Island alla Casa del GF

Secondo quanto riportato* dal sito di Davide Maggio, lunedì 16 settembre Yulia Naomi Bruschi varcherà la famosa porta rossa per entrare nella Casa come concorrente non famosa. In realtà, come precisato dallo stesso portale, la giovane cubana non è una completa sconosciuta al pubblico televisivo: nel 2020 è stata infatti una delle tentatrici di Temptation Island**.

Nata a L'Avana e residente in provincia di Lucca fin da bambina, Yulia ha partecipato anche alla prima edizione di Love Island nel 2021, condotto da Giulia De Lellis su Discovery+. In quell'occasione, la ragazza uscì fidanzata con Manuel Pirelli, ma la coppia non vinse il programma, che fu invece conquistato da Rebeca Di Filippo e Wolf Yevhen. Manuel, dopo essersi lasciato con Yulia, ha fatto coming out ed è attualmente fidanzato con l'ex tronista Alex Migliorini; i due sono prossimi alle nozze.

La cubana Yulia Naomi Bruschi

Yulia, conosciuta anche per la sua passione per l'equitzione, è la terza concorrente Nip rivelata. Prima di lei, il sito Biccy ha svelato la partecipazione di Michael Castorino, un altro concorrente non del tutto estraneo al mondo dello spettacolo: la sua agenzia di animazione ha infatti organizzato eventi per i figli di numerosi VIP, tra cui Luca Argentero, Sophie Codegoni, Nina Zilli, Melissa Satta, Sfera Ebbasta e Michelle Hunziker.

Infine, la seconda concorrente Nip annunciata è Sara Pilla, una veneziana di 24 anni proveniente da una famiglia storica di gondolieri. Sara ha ereditato la passione per la gondola dal padre Fabio e dai suoi nonni, diventando una delle prime donne gondoliere di Venezia. Oltre alla tradizione familiare, coltiva anche un amore per la musica, scrivendo canzoni. Nel 2022, ha partecipato a Miss Italia, dove ha ottenuto il titolo di Miss Italia Social.