Grande Fratello, Anita Olivieri perde follower, ecco la sua spiegazione

La fine della relazione tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, avvenuta poco dopo la conclusione dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha deluso molti fan della coppia. Alcuni di loro, infatti, hanno deciso di smettere di seguire i due protagonisti sui social media, manifestando così il proprio disappunto. Ma come ha reagito Anita Olivieri a questa perdita di follower?

Il declino dei fan sui social

Durante l'ultima edizione del famoso reality show, sotto le telecamere della casa più spiata d'Italia, sono nate diverse coppie, ma nessuna di queste ha resistito una volta terminata l'esperienza televisiva. Tra le prime relazioni a naufragare è stata proprio quella tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Per iniziare questa nuova storia d'amore, la ragazza aveva lasciato il suo storico fidanzato, Edoardo Sanson, ma poche settimane dopo la fine del programma è apparso chiaro che il rapporto tra Anita e Alessio non avrebbe funzionato al di fuori delle mura di Cinecittà.

Non molto tempo dopo la rottura con Alessio, Anita ha ufficializzato una nuova relazione con Nicolò Conti. Quest'ultimo, stando alle voci, era impegnato con un'altra ragazza prima di conoscere Anita. Proveniente da una famiglia benestante, Nicolò è stato al centro di alcune illazioni rivolte ad Anita, accusata di essere interessata più alla posizione economica dei suoi partner che all'amore.

Diversi follower, infatti, l'hanno criticata perché scroccherebbe le vacanze dai suoi fidanzati. A queste insinuazioni, Anita ha risposto in maniera decisa: "La cosa più bella dell'essere indipendente da tutta la vita? Che nessuno dei miei ex direbbe mai il contrario, vi invito a sentirli. Tu puoi dire lo stesso? Purtroppo sto spendendo i miei soldi", ha detto al suo fan.

Gli appunti non si sono fermati qui. Qualcuno le ha fatto notare come il numero dei suoi follower sia diminuito dopo la fine della relazione con Alessio, chiedendole: "Come si sta ad aver perso praticamente tutti i fan?". Anita Olivieri ha replicato con sicurezza: "Non mi risulta, ma comunque la risposta è sempre da dio. Non erano fan evidentemente, ad oggi ho perso persone affette da fanatismo di coppia, meglio così".