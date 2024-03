Grande Fratello, Anita Olivieri offende Beatrice Luzzi: Interviene un autore

Anita Olivieri si è resa protagonista di un nuovo spiacevole episodio all'interno della casa del Grande Fratello. La concorrente ha offeso pesantemente Beatrice Luzzi, che al momento non era presente. Un autore è intervenuto per zittirla e farle cambiare argomento.

Anita Olivieri: polemiche e controversie al Grande Fratello

Le polemiche intorno ad Anita Olivieri sono all'ordine del giorno, la concorrente non è benvoluta sui social, considerata una delle protette del programma, anche per una sua presunta relazione con uno degli autori del programma.

Un nuovo episodio spiacevole

Nelle ultime ore, Anita è stata al centro di un nuovo e spiacevole episodio. Durante una conversazione con Alessio Falsone, il ragazzo con cui ha legato nella casa, ha definito Beatrice una molestatrice. La Olivieri ha dichiarato che la compagna di avventura non riesce a reggere l'alcol, il che la porta ad assumere comportamenti eccessivi.

"Guarda che lei è proprio molesta quando beve, lo fa sempre. Non solo ora con te, è proprio molesta", ha detto Anita.

Le gravissime dichiarazioni di Anita hanno portato la regia a intervenire, richiamandola per evitare ulteriori spiacevoli incidenti. Tuttavia, la concorrente ha tentato di minimizzare i fatti accusando Beatrice di essere invidiosa e desiderosa di tutto ciò che è suo. "Lei è anche invidiosa, vuole tutto quello che è mio", ha affermato la concorrente.

Il pubblico sui social ha reagito prontamente con la diffusione virale di un video che ha immortalato la discussione.

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello, molti spettatori mettono in dubbio che il comportamento di Anita venga adeguatamente valutato dagli autori della trasmissione. Anche ex concorrenti come Marco Bellavia, hanno sottolineato la presunta protezione di cui la concorrente sembra godere all'interno del programma.