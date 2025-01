Grande Fratello, Alfonso Signorini annuncia: tre nuovi ingressi e una sorpresa per Amanda Lecciso

Questa sera, 27 gennaio, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la ventiseiesima puntata del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. Il numero degli inquilini nella Casa continua ad aumentare: dopo i quattro ripescati di giovedì scorso, stasera varcheranno la Porta Rossa tre nuovi concorrenti. Una persona arriverà per sostenere Amanda Lecciso.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Tre nuovi concorrenti varcheranno la Porta Rossa per entrare in gioco: il maestro di sci Mattia Fumagalli, nato vicino al lago di Lecco e cresciuto a Valmadrera, una piccola città di provincia. Nel 2006 si è trasferito a Milano, dove vive ancora oggi. Ha partecipato al reality Il contadino cerca moglie.

Poi, Federico Chimirri, chef di giorno e DJ di notte. L'argentino, che abbiamo visto due anni fa a MasterChef Italia, ha un figlio di nome Romeo e ha recentemente pubblicato un nuovo singolo disponibile su Spotify. Su Instagram vanta circa 113mila followers. Infine, la conduttrice Maria Teresa Ruta, che torna al Grande Fratello dopo la sua esperienza del 2020 al GF VIp 5.

Mattia Fumagalli è un nuovo concorrente del Grande Fratello

Nel corso della puntata ci sarà spazio per l'importante verdetto del televoto. Rischiano di dover abbandonare il reality show Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Iago Garcia, Luca Calvani, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Gli ultimi due, comunque, in caso di eliminazione potranno usufruire del bonus "seconda vita".

Dopo aver visto nelle ultime settimane Amanda in difficoltà, anche a causa di critiche da parte di altre concorrenti, Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, entrerà in Casa per dare un supporto all'amata zia. Nonostante fosse stato spoilerato da più parti, nelle anticipazioni ufficiali non viene fatto il nome di Artur Dainese, l'ex naufrago di origini ucraine. Probabilmente, se i rumors si confermeranno, entrerà nella Casa nelle prossime puntate.