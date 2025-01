Grande Fratello, Alfonso Signorini annuncia: bonus per i ‘veterani’ e una sorpresa per Javier Martinez

Questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la venticinquesima puntata del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. I concorrenti sono in rivolta per l'ingresso di quattro ex coinquilini nella Casa e gli autori hanno deciso di ricompensarli. Una persona varcherà la porta rossa per sostenere Javier Martinez.

Ripescaggi, bonus e sorprese della venticinquesima puntata del Grande Fratello

Nuovo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy ed in onda dai Lumina Studios di Roma. Lunedì scorso gli attuali inquilini della Casa hanno saputo che presto torneranno a fargli compagnia quattro ex concorrenti. In questo momento sono chiusi nel tugurio: Federica Petagna, Iago Garcia, Eva Grimaldi, Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Michael Castorino.

Il pubblico sta scegliendo chi tra loro sarà ripescato. Questa situazione ha creato parecchi malumori nella casa. Alcuni inquilini si sono detti contrari a questa decisione arrivando a fare persino una sorta di sciopero. Lorenzo Spolverato, ha minacciato per l'ennesima volta di abbandonare il programma se Helena e Iago torneranno in gioco. Il gieffino milanese si è anche rifiutato di indossare i microfoni e di entrare nel confessionale in segno di protesta.

Gessica Notaro questa sera saluterà Javier Martinez

La produzione, comunque, per alleviare il malcontento ha deciso di dare dei bonus ai veterani. Questa sera, infatti, si legge in un comunicato: "Gli inquilini scopriranno che, a fronte del ripescaggio degli ex, Grande Fratello ha riservato per alcuni di loro un 'bonus'". Scopriremo in diretta se questa elargizione calmerà gli animi dei gieffini.

Nel venticinquesimo appuntamento è prevista una sorpresa per Javier Martinez, la sua amica Gessica Notaro, una donna forte che ha combattuto e combatte la violenza sulle donne, entrerà in Casa per sostenerlo e spronarlo. Il pallavolista argentino nelle ultime ore si è avvicinato a Zeudi Di Palma. Stasera conosceremo la reazione di Helena Prestes a questa circostanza che, nata come uno scherzo, forse, si è trasformata in una nuova interessante dinamica.