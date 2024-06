Grande Fratello: Alessio Falsone replica ad Anita che aveva detto: "L'ho lasciato io"

Le ex coppie del Grande Fratello continuano a far discutere, tra frecciatine via web e comunicati sui social: ecco cosa ha detto l'allenatore di calcio dopo l'intervista dell'ex fidanzata

La storia d'amore tra Anita Olivieri e Alessio Falsone ha avuto una breve durata, nonostante lei, scegliendo l'aspirante allenatore ci calcio nella Casa del Grande Fratello, abbia lasciato Edoardo Sanson, il suo fidanzato storico. Nelle ultime ore, Alessio ha risposto a un'intervista radiofonica rilasciata dalla sua ex fidanzata sulla fine della loro relazione.

Le dichiarazioni di Anita sulla fine della storia nata al Grande Fratello

In queste settimane, il programma radiofonico di Turchese Baracchi, Turchesando, ha ospitato numerosi personaggi che hanno partecipato all'ultima edizione del reality show di Alfonso Signorini. Ieri è stata la volta dell'ex gieffina, l'ex gieffina si è soffermata sulla fine della relazione con Alessio Falsone, sostenendo che è stata lei a prendere la decisione.

"Con Alessio è stato tutto vero. Ad oggi devo dire che sono stata io a decidere di chiudere, non stavo bene quando sono uscita. La pressione, i social, l'idea che la vita fosse cambiata... è stato veramente difficile capire tutto, anche me stessa. Avevo bisogno di riprendermi, di metabolizzare. Fuori è stato tutto bellissimo, poi abbiamo notato differenze nei nostri stili di vita", ha spiegato Anita Olivieri.

Anita Olivieri al Grande Fratello

"Purtroppo è successo questo, noi continuiamo a sentirci, rimaniamo estremamente legati, ci siamo veramente voluti bene. Lui l'ha presa in modo razionale, ci ha sofferto ma non c'era margine. Al momento non penso che torneremo insieme", ha raccontato l'ex concorrente ai microfoni di Radio Cusano Campus. Poco dopo è arrivata la risposta di Alessio Falsone.

La replica di Alessio e le nuove voci del gossip

L'aspirante allenatore di calcio è stato contattato da numerosi fan che gli hanno chiesto se avesse sentito l'intervista: "Certo che l'ho vista, sono stato taggato ovunque - ha replicato lui - Non ho visto tutto, ma ho visto delle belle cose, mi fa piacere e sono contento che lei stia bene. Ovviamente le ho scritto in privato, le ho detto il mio pensiero".

Recentemente, Deianira Marzano ha scritto su Instagram che "Un ex concorrente del GF si sta frequentando con una giornalista sportiva di Sky, e non si mostra pubblicamente perché ha paura di perdere i fan dell'ex coppia". Nonostante l'esperta di gossip non abbia fatto nomi, molti pensano che il post si riferisca proprio ad Alessio Falsone.