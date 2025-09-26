Grande Fratello, 25 anni dopo emerge la verità: Maria Antonietta e Sergio amanti segreti

A 25 anni dalla prima storica edizione del reality, il documentario Grande Fratello - L'inizio, disponibile su Mediaset Infinity, riporta alla luce storie mai raccontate, passioni rimaste nell'ombra e legami tanto intensi quanto taciuti. Tra questi, spicca il racconto di Maria Antonietta Tilloca, oggi 52 anni, che svela per la prima volta il suo amore segreto con Sergio Volpini, divenuto popolarissimo grazie al soprannome di Ottusangolo, affibbiatogli dalla Gialappa's Band a Mai dire Grande Fratello.

25 anni dopo: la rivelazione: "Fecero l'amore ma nessuno se ne accorse

Maria Antonietta, una delle concorrenti più amate dal pubblico, ha rivelato davanti alle telecamere del documentario: "Rispettò molto il fatto che fuori avevo un fidanzato, poi cedemmo al sentimento". Parole che lasciano intendere che la loro relazione fu ben più di un flirt nato sotto i riflettori. Una storia "lunga e intensa", come conferma anche Marina La Rosa, che aggiunge: "Fecero l'amore, nessuno se ne accorse".

A dar man forte al racconto è Salvo Veneziano, altro protagonista della prima edizione: "Dentro il Grande Fratello, se vuoi, ti puoi nascondere, anche sotto i suoi occhi. Fecero l'amore, confermato da entrambi. Nessuno se ne accorse, erano talmente vicini nel letto e messi in una maniera, che poi con loro c'erano anche altre persone". Un retroscena che dimostra come, già allora, dietro l'apparente quotidianità della Casa si nascondessero storie inconfessate.

L'amore segreto di Lorenzo Battistello e Marina La Rosa

Il documentario disponibile da oggi su Mediaset Infinity, che rivela anche un simpatico aneddoto su Leonardo DiCaprio e Pietro Taricone, ha anche riportato alla luce un altro legame rimasto a lungo taciuto in tutti questi anni: quello tra Lorenzo Battistello e Marina La Rosa. Una relazione iniziata tra le mura di Cinecittà e continuata quando le luci della Casa si spensero. "Ci vedevamo negli alberghi prendendo camere separate. Fu più difficile gestirla fuori che dentro, non reggemmo il carico", racconta oggi Battistello, lo chef della Casa che da anni si è trasferito in Spagna.

Marina, dal canto suo, ha ammesso che non si trattò solo di attrazione: "In qualche modo c'eravamo anche innamorati. Ci scambiavamo messaggi in codice, scritti sotto il palmo della mano". Un amore intenso ma destinato a spegnersi sotto il peso della realtà esterna. Grande Fratello - L'inizio dimostra come il reality che ha cambiato la televisione italiana fosse anche un intreccio di sentimenti segreti, passioni nascoste e sogni mai del tutto confessati.

