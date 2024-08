Grande Fratello 2024, Shaila Gatta ecco chi è la prossima concorrente del reality show

La prossima edizione del Grande Fratello, come la precedente, vedrà un mix di concorrenti: personaggi del mondo dello spettacolo convivranno sotto lo stesso tetto con persone non famose nella Casa più spiata d'Italia. Secondo le indiscrezioni pubblicate in questi giorni, tra i VIP che parteciperanno ci sarà anche Shaila Gatta. Scopriamo cosa sappiamo di lei.

Chi e Shaila Gatta: Gli Inizi, la carriera e la vita privata

La nuova gieffina è una ballerina, modella e personaggio televisivo italiano, nota soprattutto per il suo ruolo come velina a Striscia la Notizia. Nata ad Aversa, in provincia di Caserta, il 6 agosto 1996, è figlia di Luisa Menditto, sarta, e Cosimo Gatta, conducente di ambulanze. La sua passione per la danza emerge fin dalla tenera età, coltivata durante la sua infanzia nel quartiere di Secondigliano a Napoli. Ha una sorella maggiore, Jessica, che ha scelto il suo nome in omaggio a Shaila Risolo, una delle ragazze di Non è la Rai.

Dopo aver frequentato il liceo linguistico, Shaila decide di abbandonare gli studi a soli sedici anni per trasferirsi a Roma, dove si dedica intensamente allo studio della danza e lavora in un call center per mantenersi. La svolta nella sua carriera arriva nel 2015, quando partecipa alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. distinguendosi come ballerina talentuosa.

Shaila Gatta a Striscia la Notizia

La sua carriera sul piccolo schermo prende il volo subito dopo, entrando a far parte di vari corpi di ballo di programmi televisivi di rilievo come il Festival di Sanremo, Ciao Darwin, Cavalli di battaglia con Gigi Proietti, Tale e quale show, e molti altri. Il 25 settembre 2017, Shaila raggiunge la popolarità nazionale diventando la velina mora di Striscia la Notizia, in coppia con Mikaela Neaze Silva, la velina bionda.

Il loro sodalizio dura fino al 12 giugno 2021, durante il quale stabiliscono il record di partecipazione al maggior numero di puntate del programma, con 903 apparizioni. Oltre al ruolo di velina, conduce Paperissima Sprint durante le estati del 2019, 2020, 2021 e 2022, sempre insieme a Mikaela Neaze Silva, Vittorio Brumotti e il Gabibbo.

L'8 novembre 2021, Shaila torna a ricoprire il ruolo di velina, raggiungendo un totale di 928 puntate, che le vale il record di longevità assoluta tra le veline. Nel febbraio 2022, insieme a Mikaela, affianca la velina in carica Giulia Pelagatti, e nello stesso periodo assume il ruolo di coreografa del programma comico Zelig.

Sul fronte personale, Shaila è stata sentimentalmente legata a diversi ballerini, tra cui Alessandro Rizzo e Jonathan Gerlo. Dal 2019 al 2022, ha avuto una relazione con l'ex calciatore del Brescia e del Carpi Leonardo Blanchard. Nella Casa, a partire da settembre, si confronterà con altri nove vip e personaggi non famosi.