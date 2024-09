Grande Fratello: Beatrice Luzzi opinionista? La sua risposta ai rumors e a Cesara Buonamici

Beatrice Luzzi, nota al grande pubblico per il suo ruolo da protagonista nella soap opera Vivere e per la sua recente partecipazione al Grande Fratello, è stata tra gli ospiti della Mostra del Cinema di Venezia, evento che in questi giorni ha visto sfilare sul red carpet star del cinema italiano e internazionale, oltre a volti noti del mondo della televisione e dei social.

Il futuro come opinionista del Grande Fratello

Intervistata da Tag 24, l'attrice ha risposto alle voci che la vedrebbero nel ruolo di opinionista per la nuova edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini, che partirà il prossimo 16 settembre. Secondo i rumors, la sua presenza in studio non sarebbe stata accolta favorevolmente da Cesara Buonamici, vice direttrice del TG5 e unica opinionista della precedente edizione del reality.

Riguardo queste speculazioni, Beatrice Luzzi ha commentato: "Tutto può essere. È un ruolo che sento nella mia pelle. Con Cesara potrebbe esserci un bel confronto". Ha poi parlato del suo percorso all'interno del Grande Fratello, affermando: "Credo che le ragazze che mi seguono oggi abbiano apprezzato la mia capacità di resistere, di mantenere la lucidità e continuare il mio percorso, senza farsi influenzare dalle ingiurie e dall'emarginazione, dal bullismo. Anche la capacità di soffrire, mostrandosi sempre a testa alta."

Cesara Buonamici durante una puntata del Grande Fratello

Beatrice Luzzi ha condiviso la sua emozione per aver partecipato alla prestigiosa Mostra del Cinema di Venezia, sebbene non fosse presente in qualità di attrice. "Sono molto onorata di essere qui. Mi sento di essere nel posto giusto. Essere alla Mostra del cinema di Venezia è una grande emozione, anche se non sono venuta qui con un film. Sono presente grazie a un premio collaterale e non in qualità di attrice, vivo l'emozione nei suoi limiti, con grande umiltà."

Infine, l'attrice ha spiegato i motivi per cui ha deciso di allontanarsi dal mondo della recitazione: "Ho evitato io stessa di tornare a recitare nelle fiction. A meno che non si tratti di una sceneggiatura particolarmente coinvolgente o di un set e un cast magico, diciamo che è abbastanza noioso recitare."