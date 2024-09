Grande Fratello 2024, nuovi concorrenti Nip in arrivo: Luca Giglioli e Nicole Cresta, ecco chi sono

Il cast del programma di Alfonso Signorini ormai è quasi completamente definito, oggi si sono aggiunti due nuovi tasselli al puzzle che si sta componendo in questi giorni.

Nelle ultime ore, sono stati svelati i nomi di due nuovi concorrenti Nip della prossima edizione del Grande Fratello che, come sappiamo, prenderà il via il prossimo 16 settembre. In attesa che le luci della Casa più spiata d'Italia si accendano il giornalista Davide Maggio e l'influencer Amedeo Venza hanno rivelato sui propri profili social l'identità dei nuovi gieffini pronti a varcare la porta rossa.

I nuovi concorrenti Nip

Tra i nomi emersi, spicca quello di Luca Giglioli, un giovane parrucchiere reggiano, classe 2000. Secondo le indiscrezioni, Giglioli è già pronto a farsi conoscere dal pubblico del noto reality show. Venza, sempre attento a svelare retroscena e anticipazioni, ha condiviso anche una foto del ragazzo sui suoi canali social, confermando così la sua probabile partecipazione.

Ma Luca non sarebbe l'unico volto nuovo pronto ad entrare nel programma. Rispondendo a una domanda sul suo profilo Instagram, Davide Maggio ha svelato un altro nome: Nicole Cresta. La ragazza, bionda dai lunghi è di di origini romane, promette di portare un tocco di glamour e fascino alla Casa più spiata d'Italia.

Yulia Naomi Bruschi è una delle concorenti Nip del programma

In precedenza erano stati annunciati i nomi di altri concorrenti Nip che parteciperanno alla prossima edizione del programma, tra loro l'animatore di eventi per bambini Michael Castorino, la gondoliera Sara Pilla e Yulia Naomi Bruschi. Con i nomi fatti oggi salgano a cinque i gieffini non famosi rivelati. Mentre il cast dei concorrenti Vip è stato completamente spoilerato.

I Vip del Grande Fratello

Clayton Norcross

Enzo Paolo Turchi

Giulia Mannucci

Helena Prestess

Iago Garcia

Javier Martinez

Jessica Morlacchi

Lino Gargiulo

Luca Calvani

Clarissa Burt

Shaila Gatta

Lorenzo Spolverato

Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere (come concorrente unico)

Nelle ultime ore è emerso che Alfonso Signorini quest'anno sarà affiancato da due opinioniste, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, la giornalista del Tg 5 lo ha confermato durante l'intervista a Verissimo: "Beatrice ha vissuto intensamente la casa e può davvero spiegare cosa succede nella mente degli inquilini in una situazione così estrema. È stata di fatto la vincitrice morale della scorsa edizione, e sono certa che potrà offrirci un'analisi unica di ciò che accade all'interno della casa."