Grande Fratello 2019: i concorrenti del reality al via stasera su Canale5

Torna stasera su Canale 5 alle 21:20 il Grande Fratello 2019, edizione n°16 del reality show condotto da Barbara D'Urso che sarà accompagnata da due opinionisti d'eccezione: Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

Grandissima curiosità intorno al cast dei concorrenti, che vantano cognomi molto noti. L'elenco completo verrà svelato stasera in diretta ma l'identità di molti di loro è già nota.

Ecco l'elenco:

Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro Icardi

Serena Rutelli, figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli

Ambra Lombardo, modella e professoressa di Lettere classiche

Cristian Imparato, vincitore della prima edizione del talent Io Canto

Jessica Mazzoli, ex compagna di Morgan e mamma della sua seconda figlia

Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari

Angela Losito, prima aspirante concorrente

Audrey Chabloz, modella e seconda aspirante concorrente

Daniele Dal Moro, imprenditore e terzo aspirante concorrente

Erica Piamonte, quarta aspirante concorrente

Saranno in totale 10 puntate (la finale per il momento è fissata per il 10 giugno), anche se Mediaset non ha escluso la possibilità di andare avanti per altre settimane, qualora il programma dovesse ottenere dei buoni risultati in termini di ascolti. Come votare per eliminare i concorrenti? Il Grande Fratello 16 propone un sistema di voto multipiattaforma: sarà possibile esprimere le proprie preferenze tramite l'app Mediaset Play, il sito web ufficiale del rality, smart tv o sms.