Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile: la live su Twitch oggi 15 settembre alle 16:00

Volete conoscere tutti i segreti di Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile? Oggi 15 settembre alle 16:00 presso una location a noi cara ormai, il White Rabbit di Roma, abbiamo organizzato una live dedicata al film in uscita nei cinema italiani il 20 settembre distribuito da Eagle Pictures. Condotta a quattro mani, sia dalla redazione di Movieplayer.it che Multiplayer.it sarà trasmessa sul canale Twitch di Multiplayer.it.

La live vedrà un confronto serrato tra la redazione di Multiplayer.it con la nostra Valentina Ariete in cui interverranno tre ospiti molto speciali: lo streamer e content creator Amos Laurito, il Sim racer Mirko De Santis e Michael Spampinato, uno degli influencer automotive più seguito in Italia. Durante la live parleremo del confronto tra film e videogiochi, giocheremo un po' in diretta con GT7 e abbiamo organizzato un quiz interattivo per mettere alla prova le conoscenze degli ospiti e di voi spettatori sulla saga videoludica e sul film. L'appuntamento quindi è per il 15 settembre alle ore 16 su Twitch.

Di cosa parla Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile

Come rivela la sinossi di Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile, il film si concentra su Jann Mardenborough, un giocatore di Gran Turismo che si trasforma da pilota virtuale ad asso delle corse nel mondo reale grazie alla gt Academy. Una storia di sogni che si realizzano, contro ogni probabilità.

Diretto da Neill Blomkamp, noto per le pellicole fantascientifiche District 9 ed Elysium, Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile vede nel cast David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe e Takehiro Hira.