Gossip Girl: il primo teaser della serie HBO Max

Il teaser della serie Gossip Girl mostra i nuovi protagonisti della nuova versione della storia in arrivo a luglio su HBO Max.

La nuova versione di Gossip Girl arriverà sugli schermi di HBO Max giovedì 8 luglio e il teaser introduce i protagonisti della storia che riporterà gli spettatori nel mondo dell'Upper East Side.

Nel video si può sentire la voce di Gossip Girl sottolineare che sta per ritornare per svelare molti segreti.

Il progetto che riporta Gossip Girl sul piccolo schermo è stato sviluppato dallo showrunner Joshua Safran, autore e produttore della serie originale. Al centro della trama ci sarà una nuova generazione di teenager che frequentano una scuola privata a New York e si ritrovano alle prese con l'iconica blogger.

Nel cast della nuova versione dello show cult ci saranno Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith.

La storia è ambientata otto anni dopo la fine dello show originale, portando sul piccolo schermo una nuova generazione di teenager che frequentano un prestigioso liceo di New York e si ritrovano alle prese con Gossip Girl, che avrà nuovamente la voce di Kristen Bell. Le puntate affronteranno come i social media e i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni hanno modificato la quotidianità a New York.

Ecco i character poster dei protagonisti:

Gossip Girl: il character poster di Max

Gossip Girl: il character poster di Luna

Gossip Girl: il character poster di Obie

Gossip Girl: il character poster di Zoya

Gossip Girl: il character poster di Julien

Gossip Girl: il character poster di Aki

Gossip Girl: il character poster di Kate