Gossip Girl: in arrivo il reboot della serie cult?

Gossip Girl potrebbe ritornare sul piccolo schermo con un reboot dello show la cui messa in onda si è conclusa nel 2012 dopo sei stagioni.

Mark Pedowitz, presidente di The CW, ha infatti dichiarato: "Se ne sta parlando, ma non so se siamo arrivati al punto giusto. Non so cosa potrebbe diventare. Molto dipende dalla Warner Bros. e dai produttori esecutivi Josh Schwartz e Stephanie Savage perché non vogliamo fare nulla senza la loro collaborazione".

La serie, attualmente disponibile nel catalogo Netflix, è diventata nel corso degli anni un vero e proprio cult televisivo e ha lanciato la carriera dei giovani protagonisti Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Ed Westwick e Taylor Momsen.

L'emittente, negli ultimi anni, è stata molto attiva per quanto riguarda i reboot televisivi e nel palinsesto sono infatti ritornati, in una nuova versione, gli show Streghe, Dynasty e Roswell, New Mexico.

I fan del teen drama ambientato a New York che raccontava la vita di un gruppo di giovani alle prese con amori, tradimenti, intrighi e abiti favolosi potrebbero quindi sentire nuovamente Gossip Girl svelare i segreti di quanto accade nei corridoi del liceo e poi dell'università.