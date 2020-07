Gossip Girl: Penn Badgley propone a Chace Crawford un watch party in diretta su Twitter

Penn Badgley e Chace Crawford hanno ammesso di non aver mai rivisto Gossip Girl, la serie di cui sono stati protagonisti, dopo la fine della messa in onda originale e hanno annunciato che potrebbero organizzare un watch party su Twitter.

L'idea è emersa durante una conversazione realizzata per Actors on Actors di Variety.

Penn Badgley ha ammesso di aver visto recentemente un episodio di Gossip Girl solo perché la sua fidanzata, che poi è diventata sua moglie, non aveva mai visto la serie. L'attore ha spiegato di essere un po' imbarazzato perché rivedersi quando aveva 20 anni e non aveva particolari esperienze come attore lo mette un po' in crisi e nota tutti i suoi difetti.

Badgley ha quindi proposto al suo collega Chace Crawford: "Se commentassimo su Twitter mentre guardiamo un episodio di Gossip Girl le persone lo adorerebbero. Stai scherzando?".

I protagonisti delle serie di successo You e The Boys hanno inoltre ammesso che non sono particolarmente attivi sui social media, cedendo solo nel 2015 alle pressioni, aprendo così dei profili pubblici che usano senza particolare costanza. I due ex colleghi non si seguivano nemmeno a vicenda online e nella loro conversazione è stato inoltre svelato che Penn, durante le riprese di Gossip Girl ha avuto per la prima volta in mano un iPhone perché Blake Lively gliene aveva regalato uno e aveva reagito in maniera negativa a chi gli aveva descritto Twitter e l'uso che le persone potevano fare della piattaforma.